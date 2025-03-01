曝「一日北高」黃國昌流量僅幾千 張益贍：建議明年在國父遺像前背三民主義

台灣民眾黨主席黃國昌（中）28日參加一日北高自行車活動。（資料照）

2025/03/01 09:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌昨（28）日首次以黨主席身分，挑戰「一日北高」接力，總共騎了頭尾5個站。對此前民進黨中央委員張益贍表示，黃國昌不只體力輸柯文哲、黃珊珊，他的一日北高的直播僅獲得千次觀看，建議黃國昌應該要號召「壯世代」在國父誕辰紀念日，在國父遺像前背三民主義，這才符合黃國昌人設。

黃國昌表定從台北看守所騎至桃園路段，直到高雄路竹才又開始騎車到終點站左營大義國中，但黃國昌昨天上午一路騎到新竹才休息，民眾黨「一日北高」最後一段路，黃國昌照預定行程於路竹開始騎，接續完成最後一哩路，今天凌晨2點20分與民眾黨副秘書長許甫等人，抵達終點大義國中，現場有百名支持者歡呼。

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張益贍在《台灣最前線》節目中表示，這個活動是在幫柯文哲人設定位，所以換到誰身上的會變得歪七扭八，第一屆2015年一日北高柯文哲有百萬流量，當柯文哲越背離228精神後，聲量越來越少，結果黃國昌學得更不像，只騎頭跟尾，沒有人看。

另張益贍也在臉書PO文表示，一日北高變成只騎北高，平常也不學柯文哲踩飛輪，說不定還可以募到300萬，今天當然騎到虛累累～建議黃國昌應該要號召「壯世代」在國父誕辰紀念日，在國父遺像前背三民主義，這才符合黃國昌人設。

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