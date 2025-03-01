蔣萬安喊話應有更大的包容 顏若芳批：對受難者家屬二次傷害

針對總統賴清德提到，228事件是「獨裁者蔣介石為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行」，台北市長蔣萬安（見圖）稱政治人物應該要有「更大的包容」。議員顏若芳對此怒批蔣「等同對受難者家屬二次傷害」。（資料照）

2025/03/01 09:21

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨天是228和平紀念日，針對總統賴清德提到，228事件是「獨裁者蔣介石為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行」，台北市長蔣萬安稱政治人物應該要有「更大的包容」。議員顏若芳對此怒批蔣「等同對受難者家屬二次傷害」，並質疑「阻擋釐清歷史事實、最沒有開闊胸襟的政治人物，恰好就是蔣萬安！」

總統賴清德昨首次以總統身分出席228事件中樞紀念儀式，他在致詞時指出，獨裁者蔣介石為了確保來台灣統治穩固，犯下滔天罪行。台北市長蔣萬安對此宣稱，身為負責任的政治人物，面對歷史、面對人民應該要謹慎、應該要謙卑，應該要有更高的視野、格局，要更大的包容。

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對此市議員顏若芳在臉書發文痛批，「舉國悲痛的二二八紀念日，蔣萬安實在沒有資格出來講廢話」。她表示蔣萬安評論賴清德總統批評蔣介石「犯下滔天大罪」的言論，竟說出「負責任的政治人物要有廣大包容」這句話，聽了實在讓人吐血，她質疑「自稱蔣家後代的蔣萬安，竟然要大家對殺人、迫害的行徑『廣大包容』，等同對受難者家屬二次傷害！」

顏若芳指出，蔣萬安在採訪中也同時強調，要「重視歷史過往，促進對事實了解」，但顏若芳質疑，「事實上，阻擋釐清歷史事實、最沒有開闊胸襟的政治人物，恰好就是蔣萬安！」

顏若芳指出，過去蔣萬安在擔任立法委員時，2017年12月5日針對立法院三讀《促轉條例》的68次表決，蔣萬安僅有1次（平復司法不法，撤銷受難者原本的有罪判決的條文）投下贊成票。在扣除棄權外，其餘63次都投下反對票，而蔣萬安反對的內容，就包括調查釐清歷史事實、公開相關歷史檔案、清除威權象徵等內容。

顏若芳也提到，蔣萬安在2022年，也曾經用自己的官方臉書帳號到政大學聲粉專留言「不識殺人魔王白唸政大」卻又火速刪掉，而在他競選台北市長時，卻又只會緊抱蔣經國、避談蔣介石。可見蔣萬安一邊反對釐清歷史事實，卻又自知蔣介石殺人如麻，今天還要大家廣大包容，立場前後矛盾，根本就是在消費二二八、讓好不容易結痂的的歷史傷痕再度流出鮮血！

顏若芳在文末也感嘆，「有一個如此沒有胸襟、沒有擔當，更沒有促轉意識的市長，實在是台北的不幸」。

顏若芳在另一則發文也指出，要撫平歷史的傷痛，不是透過「廣大包容」，而是要去正視錯誤、揭開真相、銘記錯誤，才不會一錯再錯，回到水深火熱的時代。她也提到「轉型正義的路，還很長、很長」。

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