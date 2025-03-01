清大校長稱保護捐款者隱私 周軒諷：貶低校友的邏輯與智商

聯電創辦人曹興誠捐清大1500萬演變成羅生門，清大校長高為元昨日對師生及校友發出一封電子郵件，稱要全力保護捐款者權益與隱私。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/03/01 11:58

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委翁曉玲近日指控聯電創辦人曹興誠，答應清大前校長沈君山捐款1500萬卻食言，清大校方也稱未收到曹興誠本人捐款。在爭議延燒多日後，清大校長高為元昨才對師生及校友發出電子郵件，稱要全力保護捐款者權益與隱私。對此政治工作者周軒提出數點質疑，包含「配合翁曉玲出來回應的『清大校方』人士，到底是誰？」「為什麼可以放任翁曉玲幫清大代言？」「發給校友這種公開信，是在貶低清大校友的邏輯與智商嗎？」

聯電創辦人曹興誠是否捐清大1500萬在近期引發外界熱議，清大校長高為元在爭議延燒多日後，昨終於發出電子郵件給校友，內容稱要全力保護捐款者權益與隱私。不過高為元的說法外界並不買單，在社群上紛紛發文提出質疑。

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周軒在臉書也發文指出，清大的校友昨天都收到來自清大校長的信，對此他質疑「先講結論，通篇幹話，不如不發」，並指「我就問一個問題，配合翁曉玲出來回應的『清大校方』人士，到底是誰？」

周軒也質疑，「他為什麼可以告訴記者到底有沒有收到『曹興誠』董事長的捐款？又為什麼可以放任翁曉玲幫清大代言？」「高為元校長，你這封公開信沒有說清楚這個問題，居然就敢大言不慚的說『全力保護捐款者的權益與隱私，未經捐款者主動要求，不會揭露相關資訊』」？

周軒也批評「一個大學校長，發給校友這種公開信，是在貶低清大校友的邏輯與智商嗎？」

在發文底下網友也紛紛議論「未經捐款者主動要求，一律否認？」、「可是你們先公布了餒」、「開頭明明提到『曹興誠捐款』，但該段結尾卻說『必定全力保護捐款者的權益與隱私』。所以到底是要保護，還是要先昭告天下？」、「學者的風範跟著翁一起下葬」、「校長睜眼說瞎話」、「堂堂國立大學，公關應對能力如此破爛」、「以後真的別捐錢給清大，不知感恩還反過來咬你一口」、「言不及義，不如不言」。

有網友更質疑「他們沒有保護捐款者隱私啊，曹董被公開羞辱，清大有出來幫曹董講一句話嗎？聯電捐款不用經過曹董同意嗎？沒有曹董同意聯電能捐款嗎？清大號稱台灣前3名的大學連這種邏輯都不懂嗎？！不知道的還以為翁是清大校長勒！ 」

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