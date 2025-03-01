柯文哲解除禁見、陳佩琪嗆228從沒離開 律師：一般被告都沒如此優待

柯文哲聲請解除禁見及通信，為父操辦喪事，針對柯妻陳佩琪稱柯文哲遭到冤獄、「228從沒離開」，律師質疑「得了便宜還賣乖」，並指柯文哲至少獲得三大司法禮遇，一般刑事被告都沒有如此優待。（資料照）

2025/03/01 08:34

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲因涉侵占政治獻金等案被羈押禁見，柯上月17日父喪，為操辦喪事聲請解除禁見及通信，北院於上月27日同意，柯可自當日至3月10日解禁。對此律師林智群發文諷刺「我沒聽過有被告因為家裡辦喪事而解除禁見的」。針對柯妻陳佩琪稱柯文哲遭到冤獄、「228從沒離開」，律師黃帝穎也質疑「得了便宜還賣乖」，並指柯文哲至少獲得三大司法禮遇，一般刑事被告都沒有如此優待。

柯文哲因涉京華城弊案及侵占政治獻金案，被台北地方法院羈押審理中，上月26日柯聲請解除禁見及通信，為父操辦喪事，北院於上月27日同意柯自當天至3月10日參與柯父告別式，並可與陳佩琪、何瑞英、柯妹柯美蘭、柯弟柯宇謙進行會面。

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不過柯認為檢方底線過於強硬，質疑公訴檢察官堅持解禁至3月10日辦完告別式為止，還嗆「隨便你啦！」陳佩琪也對檢察官堅持柯的解除禁見只能到3月10日極度不諒解，並稱柯被栽贓圖利、「228從沒離開過」。

律師林智群對此發文質疑，「我沒聽過有被告因為家裡辦喪事而解除禁見的」、「法律之前人人平等、有些人比我們更平等」。他也貼出數張判決書，強調過去有不同的被告因妻子、父親、身亡，聲請解除禁見，但聲請均遭駁回，這些被告涉及的則是詐欺取財、違反毒品危害防制條例等案件。

針對陳佩琪提出的相關質疑，黃帝穎也發文指出，一般禁見的在押被告，僅能依據羈押法第23條規定，申請戒護返家，無法享有柯文哲「解除禁見」的特別禮遇，但陳佩琪竟還痛批檢察官，簡直得了便宜還賣乖。

黃帝穎指出，「法官及檢察官要承擔柯文哲解除禁見的串證風險，相較一般禁見的在押被告，特別禮遇柯文哲可以在父親告別式前解除禁見」。他也強調「司法至少三次特別禮遇柯文哲」，包含「冒著串證風險解除禁見」、「柯文哲拒絕提訊，北檢仍是禮遇」、「柯文哲讓執行搜索的主任檢察官在樓下等一小時，檢廉禮遇未破門」，為此他也質疑「陳佩琪竟得了便宜還賣乖」。

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