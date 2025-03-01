數據曝光！9綠委罷免案死亡連署近千人 經補提程序「他」最可能成案

第一階段罷免提議結果出爐，首波送件的19案國民黨立委罷免案全數進入第二階段連署。（資料照）

2025/03/01 06:20

〔記者李文馨／台北報導〕第一階段罷免提議結果出爐，首波送件的19案國民黨立委罷免案全數進入第二階段連署，陸續送件的9案民進黨立委罷免案則未達門檻，仍有一次補提機會。記者取得相關數據並進一步分析結果，罷綠9案中，因「死亡連署」遭剔除共有986人，重複連署人數也逾600人，9案中有6案不合格率逾3成。

據掌握，通過第一階被提議罷免者包含藍委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁；至於罷免綠委的9案目前皆未達門檻，仍有一次補提機會，包含蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、伍麗華、李坤城、林俊憲及王定宇。

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根據地方選委會查對結果，以「符合規定人數」除以「提議人數」計算出的合格率，在罷免國民黨立委部分，民團送件合格率普遍高達9成以上，僅有立院國民黨團總召、花蓮縣立委傅崐萁為87.7%，該案多以具原住民、公務員身份不符資格遭剔除；另外，首波罷免連署中，新竹市立委鄭正鈐連署份數破7千，扣掉不符規定者仍有6870人，高於門檻3275人。

罷綠9案死亡連署986人 罷藍19案共10人

此外，民進黨立委罷免案有6案超過3成不合格，細看不符規定狀況，9案相加的「死亡連署」高達986人，其中山地原住民立委伍麗華有189人、新北市立委張宏陸180人、李坤城139人、台南市立委林俊憲107人，其餘立委也有30至90人不等；反觀罷免藍委數據，19案相加僅有10人為死亡連署，遭剔除者多為戶籍地址填寫有誤或不明。

不過，經選委會認定有偽造情事者，以罷免國民黨立委數量最多，19案中共有44件，其中罷免南投縣立委游顥有14件、馬文君11件、雲林縣立委丁學忠10件；罷免綠委部分則有16件，以嘉義縣立委陳冠廷7件最多、台南市立委林俊憲5件次之、王定宇3案居第三。

蔡其昌距一階門檻僅差61人

對於第一階段未達標者，中選會將依法請其補提，而補提以一次為限。若「原選區選舉人數的1%」減「符合規定人數」計算，多數綠委仍需400至1000份以上才會達標，僅有台中市立委蔡其昌距離第一階段門檻僅差61人，經補提程序最有可能成案。

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