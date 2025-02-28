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    公務員須具結「未領有中國身分證」翁曉玲批恐嚇 陸委會回應了

    陸委會強調，公務員向中國宣誓效忠違反「忠誠義務」。（資料照）

    陸委會強調，公務員向中國宣誓效忠違反「忠誠義務」。（資料照）

    2025/02/28 22:05

    〔記者鍾麗華／台北報導〕銓敘部日前發函各政府機關，要公務員具結「未領有中國身分證」，若有不實須負法律責任。國民黨立委翁曉玲痛批，此舉形同恐嚇公務員，民進黨政府對付不了中國，就處處限制自己人。對此陸委會表示，現任公職人員確實存在領有中國身分證之案例，相關規定自2004年就存在，且向中國宣誓效忠，已違背「公務員任用法」的「忠誠義務」。

    陸委會表示，如有公務人員任用法第28條第1項規定情形，即不得任用為公務人員。兩岸條例自2004年起已規定國人具有中國身分者，將註銷台灣人民身分，亦因此喪失擔任公職人員之資格。

    陸委會指出，由於現任公職人員中確實存在領有中共身分證案例，政府自即日起要求現職人員具結未在中國設籍、領用身分證、定居證及護照，係加強宣導現行法律規定。公務人員擬任時本就必須對諸多事項具結；自即日起增加具結並宣導兩岸條例自2004年起已有之規定，政府相關主管機關依法行政乃職責所在，並無任何不妥，亦不存在違法情事。

    陸委會說明，國人如向中共申領上述證件，必須向中華人民共和國宣誓效忠，已違背「公務員任用法」第4條的「忠誠義務」。政府要求現職人員具結沒有違反忠誠義務之「具體情形」，是政府對全體公職人員行政管理的內部要求與權限，不涉及對公職人員的權利侵害。

    陸委會強調，依照中共法規申領「居住證」，必須在中國居住6個月以上。我國公職人員依國家現行人事管理規範，不可能存在符合中共申領要件之情形。相關人員如確實領有「居住證」，所屬機關即有必要釐清當事人取得證件，是否有違反人事差勤或赴陸管理規範之情事，否則即是中共為推動統戰及融台策略，不惜違反自身法令招攬國人赴陸申辦之鐵證。

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