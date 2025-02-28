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    曹興誠捐1500萬羅生門 清大校長高為元神隱多日說話了

    聯電創辦人曹興誠捐清大1500萬演變成羅生門，清大校長高為元今天對師生及校友發出一封電子郵件。（資料照，記者洪美秀攝）

    聯電創辦人曹興誠捐清大1500萬演變成羅生門，清大校長高為元今天對師生及校友發出一封電子郵件。（資料照，記者洪美秀攝）

    2025/02/28 18:53

    〔記者洪美秀／新竹報導〕聯電創辦人曹興誠30年前與清大已故前校長沈君山對弈輸50子而決定捐清大1500萬元的美談，近期因清大副教授、國民黨不分區立委翁曉玲指控曹興誠根本沒捐1500萬，清大校方第一時間回應媒體稱確實沒收到捐款，但5天來無人具名回應此事，導致捐款美談變成一場羅生門。而清大校長高為元在神隱多日後，今天下午以校長身份對校友及師生發出一封署名電子郵件，稱要全力保護捐款者權益與隱私，不會揭露相關資訊。

    高為元的電子郵件內容為：「親愛的師生同仁、校友們：有關曹興誠先生捐款承諾引起社會大眾關注一事，各方詢問及關懷不斷，由衷感謝大家的愛護與支持，也理解各位對於這些紛擾的擔憂。藉此重申學校接受捐款的重要原則，對於所有支持清華、嘉惠學子的善意，學校都心懷感激，也必定全力保護捐款者的權益與隱私，未經捐款者主動要求，不會揭露相關資訊。」

    「各位對學校的信任與支持，是清華進步的重要推手，今後仍仰賴全體師生同仁與校友們，讓我們一同秉持自強不息、厚德載物的精神、專注高等教育發展,讓清華人得以自我實踐、貢獻社會。校長高為元謹上」

    據了解，這封電子郵件是在今天下午4點發給清大師生及校友們，是由高為元親自書寫發出的，但不少校友認為清大在神隱多日後發出這樣的聲明電郵，已難挽回清大聲譽，甚至未向曹興誠道歉，是封不及格的聲明郵件。

    聯電創辦人曹興誠捐清大1500萬演變成羅生門，清大校長高為元今天對師生及校友發出一封電子郵件。（記者洪美秀翻攝）

    聯電創辦人曹興誠捐清大1500萬演變成羅生門，清大校長高為元今天對師生及校友發出一封電子郵件。（記者洪美秀翻攝）

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