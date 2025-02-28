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    湯德章故居辦228座談 郭國文籲守護台灣民主

    民進黨台南市黨部今在湯德章故居舉辦追思紀念系列座談，黨部主委郭國文籲守護民主。（民進黨台南市黨部提供）

    民進黨台南市黨部今在湯德章故居舉辦追思紀念系列座談，黨部主委郭國文籲守護民主。（民進黨台南市黨部提供）

    2025/02/28 19:09

    〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨台南市黨部今在湯德章故居舉辦追思紀念系列座談。黨部主委郭國文表示，當前中國獨裁政權併吞台灣軍事動作頻頻，藍白又協力毀憲亂政，侵害人民權益，凍刪總預算，民主制度消融岌岌可危，值此同時民間紀念228更顯得由下而上守護民主的意義。

    郭國文說，從參與催生噍吧哖紀念館，到湯德章故居的保存，其歷史脈絡意義是連貫的。湯德章的父親是日本警官新居德藏，奉派在噍吧哖支廳南庄派出所擔任巡查，湯德章的母親是南化農家女兒。噍吧哖義軍起義後，父親遭義軍殺害，「新居」德章，也才因此從母姓「湯」德章。

    郭國文回憶起保存過程，原計畫為拆屋拓寬道路，與時任市長賴清德討論後，支持故居保存，拍板不拓寬不拆屋。後來永和醫院楊院長購入，協調後，由湯德章紀念協會募款將故居買入修復。因為許多人的努力保存爭取，現在才能在湯德章故居看這部紀錄片。這凸顯台南人對於民主自由的追求，化作歷史文物保存的尊重，讓台灣人愛、勇氣與民主運動的故事，得以繼續傳承。

    郭國文表示，民進黨作為人民團體的一環，與民間站在一起紀念228，就是莫忘初衷。當前中國獨裁政權併吞台灣軍事動作頻頻，藍白把持國會，協力毀憲亂政，侵害人民權益，已經引起大罷免潮，總預算案仍陷僵局，持續凍刪福國利民相關預算，企圖弱化國防，民主制度消融岌岌可危，民間紀念228更顯得由下而上守護民主的意義。

    民進黨台南市黨部今在湯德章故居舉辦追思紀念系列座談。（民進黨台南市黨部提供）

    民進黨台南市黨部今在湯德章故居舉辦追思紀念系列座談。（民進黨台南市黨部提供）

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