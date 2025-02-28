罷免葉元之第2場肥皂箱活動 暢談228與黨國威權、白色恐怖

「板橋大刪元」今日舉行第二場公民肥皂箱活動。（記者黃子暘攝）

2025/02/28 18:04

〔記者黃子暘／新北報導〕罷免國民黨籍立委葉元之，新北市板橋東區罷免團體「板橋大刪元」，第1階段提議已經中選會宣布通過，大刪元今（28日）舉行第二場公民肥皂箱活動，邀請網紅四叉貓、皮筋兒、音樂人「小花」永和選區立委林德福罷免領銜人「豬頭皮」朱約信到場。

小花表示，228對台灣人而言，是一道刻在心中的傷痕，78年前，國民黨政府用槍桿子對許多台灣人的祖輩殘酷鎮壓、羅織罪名屠殺手無寸鐵的台灣人，直至現代，路名、公園名仍滿是黨國威權遺毒，青天白日滿地紅的紅，是台灣人的血，這段歷史卻在課本上用「私煙查緝」4字淡淡帶過，但前人用生命爭取民主自由，台灣人終於可以勇敢、大聲說出這段傷痛，讓所有年輕人、小朋友知情。

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小花說，轉型正義尚未完成，國民黨尚未真正反省、誠心道歉，且國民黨高層近年不斷向中國靠攏，企圖淡化中國對台灣的威脅，批評提起白色恐怖者是挑撥仇恨，但「拒絕面對歷史的人才是挑起仇恨的人」；大罷免若失敗，中共就可能控制國民黨，讓台灣門戶洞開，大罷免是最後一次、唯一一次能合法讓國民黨離開台灣政壇的最後一次機會，呼籲大眾不要小看自己的力量，拿起紙筆行使公民權利，讓台灣人的家變得更好。

皮筋兒指出，1947年的228是一系列的屠殺，卻被掩蓋成當年2月27日私煙查緝這一天，事實並非如此，真相是，1945年10月20日國民黨抵台後，經濟、衛生各制度全面崩壞，民眾對中華民國政權不信任，才進而導致相關衝突，國民黨至今仍拿著當年的不當錢財，從事著傷害台灣人的民主制度等一切，但前輩手牽手護台灣，是大家接力守護台灣的時候了，誠如《自由時代》雜誌創辦人鄭南榕所說，「接下來就是我們的事情了」。

皮筋兒表示，藍白立委在這一年內做了非常多民主倒退的法案，由此可知，民主是非常脆弱的，大眾不是沒有給過藍白立委機會；她是基隆在地網紅，在基隆市長謝國樑罷免案中，她不斷投入罷免案志工行列，協助罷團與媒體溝通、曝光等，她的母親起初不能認同，但她不斷持續向母親溝通，成功說服母親也簽下罷免書，希望大眾不要氣餒放棄，一點漣漪都可能產生影響，呼籲大眾一起走出來投票、宣講、感染身邊的親友，將大罷免時代完成。

「板橋大刪元」今日舉行第二場公民肥皂箱活動，講者提及228與白色恐怖等歷史，呼籲大眾完成「大罷免時代」守護台灣民主。（記者黃子暘攝）

「板橋大刪元」舉行第二場公民肥皂箱活動，現場音樂組演奏「雨夜花」。（記者黃子暘攝）

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