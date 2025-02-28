賴清德批蔣介石獨裁犯滔天罪行 蔣萬安：要有更高視野、格局

台北市長蔣萬安受訪。（記者劉信德攝）

2025/02/28 18:44

〔記者甘孟霖／台北報導〕總統賴清德今（28日）首次以總統身分出席228事件中樞紀念儀式，致詞時指出，獨裁者蔣介石為了確保來台灣統治穩固，犯下滔天罪行。對此，台北市長蔣萬安表示，身為負責任的政治人物，面對歷史、面對人民應該要謹慎、應該要謙卑，應該要有更高的視野、格局，要更大的包容。

228事件紀念基金會今在「228國家紀念館」舉行78週年中樞紀念儀式，賴清德出席致詞表示，把整個228事件推給族群衝突是毫無反省，毫無歉意，完全不負責任、非常不應該的行為。當時陳儀部隊軍紀敗壞，蔣介石又為確保來台統制，所以犯下滔天罪行，讓台灣損失一個世代的菁英。他也提到，如今受害者真性仍不明，社會無法得到真正和解。

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蔣萬安今出席台北市二二八事件78週年紀念追思會，會後受訪被問到如何看待賴清德這一席話？蔣萬安表示，身為負責任的政治人物，面對歷史、面對人民應該要謹慎、應該要謙卑，應該要有更高的視野、格局，要更大的包容。

蔣說，當前我們對外面對日益複雜的大環境，對內要克服許多沒有共識的議題，怎麼樣能夠團結最大的多數？怎麼樣能夠真正記取歷史的教訓，這是身為政治人物應有的責任與胸襟，這也是他對自己從政最大的期許。

蔣萬安也提到，台北市政府一直以來，都秉持社會進步以及對於民主的價值，並堅守多元包容理念，以此來正視且重視歷史的過往，並且促進對於事實的完整了解。

媒體追問，是否會用蔣家人身分向228受難者致歉？蔣萬安回應，身為台北市長，對當年發生的228事件，向所有受難者及家屬表達最深的歉意。

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