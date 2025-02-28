台中4藍委罷免二階連署將啟動 罷團深入宮廟暖身

中四罷團「展翅廢翔」志工，在清靈宮前呼喊「我們是罷免團體，第一階段已通過，正準備進行二階罷免連署」。（罷團提供）

2025/02/28 17:58

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市國民黨籍立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋等4人罷免一階提議，經中央選舉委員會於27日審議過關，罷團今天前往清靈宮協助民眾了解二階罷免連署進度，志工表示嘗試走進更深入地方，為二階罷免暖身，大罷免是否成真，得看未來60天連署情況，必須持續努力避免最終罷免不成立。

台中第四選區罷團「展翅廢翔」志工今天前往西屯區清靈宮（清隆福宮），首度在廟埕前說明罷免理念，志工以大聲公向社區呼喊「我們是罷免團體，第一階段已通過，正準備進行二階罷免連署」，明天（3月1日）也將在原地爭取選民支持，何姓志工說，廟埕是居民信仰中心，嘗試走進更深入地方接觸選民。

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「展翅廢翔」志工表示，大罷免是否成真，得看未來60天連署情況，第二階段連署人數，須達原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複，而若不符合門檻規定者，中選會應依法通知領銜人補提，若仍未達標準，最終仍宣告罷免不成立。

中選會規定罷免二階連署時間為60天，罷團估計，確切日期為3月8日至5月6日，各區保險連署份數約在3萬5千份至4萬份間，才能順利通過中選會審核，以便在7月進入三階投票。

中二罷團「解顏團體」志工，連假期間快閃梧棲中港觀光夜市爭取支持，志工強調，徵求陸戰及空戰志工，歡迎年滿18歲、在乎台灣，會寫文案、拍影片及經營社群設計尤佳。

中六罷團「敲羅行動」志工說，選區第一階段有3495人，符合規定提議人人數，不像國民黨整冊整冊抄才能過關，至於第二階段軍公教可以參加連署，為了罷免會搭高鐵回台中，台中人準備集合了。

「敲羅行動」志工強調，依選罷法規定，二階罷免連署須超過27337人，請選民靜候連署資訊，繼續勇敢攜手讓台中回到正軌。

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