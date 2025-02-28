賴清德任內首度出席二二八紀念活動 黨政人士三點分析：盼台灣團結一致對外

總統賴清德今出席「二二八事件78週年中樞紀念儀式」，這也是賴總統任內首次二二八紀念活動，首度以總統之姿，代表政府向多年未能破案的林宅血案道歉。（記者羅沛德攝）

2025/02/28 17:35

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統賴清德今出席「二二八事件78週年中樞紀念儀式」，這也是賴總統任內首次二二八紀念活動，備受外界關注。黨政人士分析，賴總統今致詞是以「威權之於民主」的基礎出發，背後有三意義。第一，破除二二八事件起因於「族群衝突」論述，而是威權政府為增添統治正當性的手段，導致犯下「滔天大罪」；第二，首度以總統之姿，代表政府向多年未能破案的林宅血案道歉；第三，78年後民主對抗威權的結構仍在繼續，台灣社會需要團結一致對外，守護台灣的民主自由憲政體制。

賴總統還強調二二八事件發生的原因並非族群衝突，而是當時獨裁者蔣介石為了確保來台灣統治，因而犯下滔天罪行，並認為將二二八事件推給族群衝突是毫無反省且不負責任的行為。總統也代表政府，針對當年林宅血案道歉，並提出三大工作，承諾將繼續推動轉型正義工作。

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該人士表示，賴總統致詞是以「威權VS民主」為基底出發，背後有三大意義。第一，破除「族群衝突」論述，而是當年獨裁者蔣介石為確保能夠來台灣統治，整肅異己的手段。有鑑於此，政府推動二二八事件乃至於白色恐怖期間的轉型正義工程，更非撕裂族群，而是民主社會已經足夠力量站在一起，共同回望與反省威權政府犯下的滔天大罪，推翻「族群衝突」的謊言，不分族群一同珍惜與守護前人打拚而來的自由民主社會。

第二，黨政人士分析，賴總統首度以國家元首之姿，代表政府向林宅血案道歉。林宅血案至今45年仍未破案，但多項調查及研究報告都顯示無法排除國家涉入此案。事實上，過去監察院長陳菊曾表示，國家轉型正義是一個艱難工程，其中兩起國家暴力介入但仍未破案的重要案件，一件是陳文成命案，另一件就是林宅血案。

該人士表示，當年林宅血案發生後，長老教會牧師海內外集資買下林宅，並成立義光教會，設立至今超過43年，但日前向台北市政府文化局申請成為市定史蹟，卻仍遭文化局以「真相尚未偵破、歷史定位尚難定論」為由回應。總統今天向林宅血案道歉，是替政府完成這個遲來的道歉，同時也是台灣轉型正義工程歷史上重要新頁。這個道歉也不只給林宅血案的受難者家屬，而是面向所有於白色恐怖期間的受害者及其家屬，展現政府將持續推動轉型正義工程、追查真相、伸張正義的決心。

第三，黨政人士認為，現今台灣社會仍然遭遇來自威權主義持續擴張的威脅，中國甚至利用台灣的自由民主，透過在台協力者在台灣內部進行分化。事實上，這樣的手段也與當年國民黨威權政府定調二二八事件是「族群衝突」的模式相仿，都是藉由深化內部矛盾，達到威權主義擴張、統治的目的。賴總統致詞是提醒，也是再次重申其既有立場「不分族群，不論先來後到，只要認同台灣，就是國家的主人」，盼台灣社會團結，共同守護民主自由憲政體制，才能抵擋中國的侵犯併吞、抵擋二二八歷史重演。

總統賴清德28日出席「228事件78週年中樞紀念儀式」。（記者羅沛德攝）

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