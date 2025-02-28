新北市府用音樂追思二二八 侯友宜：檢視過去、凝聚共識、不製造對立

新北市長侯友宜（右邊黑色西裝外套）逐一遞送鮮花給家屬追思。（記者羅國嘉攝）

2025/02/28 17:14

〔記者羅國嘉／新北報導〕今天適逢二二八事件78週年，新北市政府於三重二二八公園舉行追思紀念儀式，透過演奏當年禁歌《月夜愁》、《望春風》等經典台灣民謠，喚起民眾對歷史的省思與追憶。市長侯友宜率市府團隊，與新北二二八關懷總會理事長洪顯詔及受難者家屬共同默哀、獻花，向受難者致上最深敬意。

今年的紀念活動安排長笛演奏家蔡佳芬及小號演奏家林昭成，攜手演奏多首台灣民謠，最後再以《安息號》表達對二二八事件罹難者的追思。侯友宜與現場民眾一同哀悼1分鐘，場面肅穆感人。活動也吸引近80位受難者家屬參與，其中包括92歲的陳桂森與88歲的林國泰等高齡家屬，他們年年堅持出席，就是希望社會能記住這段歷史，不讓傷痛重演。

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侯友宜表示，每年的二二八紀念儀式，市府都以莊嚴肅穆的態度回顧歷史。今年則透過音樂的方式，讓大家深刻感受那段歷史。「這些歌曲過去曾被禁止，如今它們代表的是鄉愁，是經典。我們檢視過去，是為了凝聚共識，而不是製造更多對立與衝突。」所以他強調歷史應該供後人省思，社會應該從中汲取教訓，以報答先人的犧牲，讓下一代擁有更好的未來。

理事長洪顯詔代表家屬向市府表達感謝，認為透過音樂傳遞歷史記憶，能夠化解衝突、促進社會和解，並強調「78年過去了，怨恨要化解，把悲哀拋棄。」

林國泰憶及父親林義吉當年僅因前往新莊修理農具，在回程途中遭軍隊無端攻擊，手腳被反綁、背部遭步槍刺傷數次後被丟入淡水河，幸虧水性佳才奇蹟生還，然而長期臥病，最終於50歲病逝。林感慨地說「近年來，許多受難者及家屬相繼凋零，這次來到現場，不只是追思父親，更希望與其他家屬互相扶持、彼此關懷。」

民政局長林耀長表示，音樂是喚醒記憶的重要媒介，今年透過音樂追思二二八，不僅是對歷史的反思，也期盼營造更團結、包容的社會，讓未來世代從歷史中學習，共創和平共榮的未來。

二二八事件故事牆。（記者羅國嘉攝）

今年二二八紀念儀式由長笛演奏家蔡佳芬（左），及小號演奏家林昭成（右）攜手演奏《月夜愁》、《望春風》等當年禁歌，喚起民眾對過去歷史的省思與追憶。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（前排）與現場受難者家屬一同行禮。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（前排左2）、新北二二八關懷總會理事長洪顯詔（前排左1）與現場受難者家屬一同哀悼一分鐘。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜致詞。（記者羅國嘉攝）

今年二二八紀念儀式由長笛演奏家蔡佳芬，演奏當年禁歌，喚起民眾對過去歷史的省思與追憶。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜獻花。（記者羅國嘉攝）

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