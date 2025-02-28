讓更多人了解歷史 蔣萬安宣布台北二二八紀念館不收門票

台北市長蔣萬安（右）向二二八受難者陳澄波外曾孫蒲子超（左）致意。 （記者劉信德攝）

2025/02/28 16:59

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市文化局今天在二二八和平公園舉辦二二八事件78週年追思會。蔣萬安除以台北市長身分向受難家屬表達歉意外，也強調市府會持續推動人權教育，此外，台北二二八紀念館即起重新開館，新的常設展將展出最新解密的情治檔案、家屬捐贈文物，而且未來不再收取門票，讓更多人了解歷史。

蔣萬安表示，今天再度以台北市長身分出席二二八紀念活動，心情肅穆與誠懇，歷史的傷痛未曾遠去，我們都有責任不斷地反思與銘記。自他擔任市長以來，承蒙許多二二八家屬的提點，讓他深自省思並理解身上背負的責任與使命。他也以台北市長身分，再度為二二八事件，向所有受難者與家屬，表達最深的歉意，他相信歷史雖然沉重、道路不免風雨，但光影彼端一定是希望之路。

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他並承諾，市府會持續推動人權教育，持續整理並公開市府掌握的相關史料、讓歷史能完整地傳承，台北二二八紀念館在歷經近兩年「閉館不休館」修整後，即起隨著和平鐘聲的聲響重新開館。

蔣萬安說明，此次不只修復紀念館原身、二二八事件現場之一的「台北放送局」建築形貌，新的常設展也將展出最新解密的情治檔案、家屬捐贈文物，而且未來不再收取門票，讓更多國內、外參訪者能夠免費入館，讓更多人了解歷史。

他提及去年過世的二二八受難者家屬徐光女士，感念徐與無數受難者家屬秉持著愛與和平的信念、努力不懈，讓二二八事件的記憶得以被保存，讓更多人理解這段歷史的重量。

蔣萬安也向北市二二八協會理事長黃秀婉致敬，他說，黃的先祖王添灯，曾為和平處理二二八事件，推進民主改革而穿梭奔走，但無情的政治陰霾，卻讓王添灯沉冤莫白，喪失生命，不僅讓其家族失去親人，更是國家重大的損失。將心比心，身邊發生這樣的悲劇，誰能輕易放下？

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