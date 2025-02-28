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    桃市228事件追思儀式 受難者家屬默哀、獻花追思先人

    出席228事件78週年紀念活動的民眾一一獻花來追思先人。（記者周敏鴻攝）

    出席228事件78週年紀念活動的民眾一一獻花來追思先人。（記者周敏鴻攝）

    2025/02/28 17:00

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕父親投入農民權益運動而被槍決身亡的228事件受難者家屬劉朝恩，下午與多位受難者家屬齊聚蘆竹區228紀念公園，共同默哀追思先人，劉朝恩紅著眼眶說，他的父親劉萬山於228事件時選擇逃亡，後來被捕於1952年死亡，那一年才7歲的他因此辛苦了一輩子，現在想起來仍忍不住想哭。

    「感懷歷史‧共築同行」228事件78週年紀念活動在「微光音樂」悠揚的弦樂演奏樂聲中展開，桃園市長張善政與受難者家屬們，一一獻上鮮花追思受難先人，氣氛肅穆。

    張善政說，228事件對國家、對族群造成了深刻裂痕，令人遺憾，各界都應續學習在歷史傷痕中療癒，並謹記歷史教訓而珍惜得來不易的族群融合。桃園市內有閩南、客家、原住民、新住民、國軍遷台第2代等族群，都像一家人、是全國族群融合最佳的城市，更要加倍珍惜，未來也要繼續手牽手向前邁進，就能度過所有挑戰與艱難。

    紀念活動現場還設置「和平大道」、「和平鴿送信」追思牆，讓受難家屬們透過書寫等方式，來傳遞對和平與希望的承諾，共同守護和平，劉朝恩說，他的父親逃亡後，他的母親無力撫養多名子女，只能含淚送走3人，他雖沒被送走，但家境因遭逢巨變陷入貧困，他為此從飯店的基層清潔工開始做起，為了生活努力打拚一輩子。

    蘆竹區228紀念公園的追思活動現場擺放許多鮮花布置。（記者周敏鴻攝）

    蘆竹區228紀念公園的追思活動現場擺放許多鮮花布置。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政獻花追思先人。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政獻花追思先人。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（前）與228事件受難者家屬們共同默哀追思先人。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（前）與228事件受難者家屬們共同默哀追思先人。（記者周敏鴻攝）

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