經費被砍放棄！228為鄉親而唱 「玩樂室內樂團」靠募款如願表演

吳和郁（左1）率領「玩樂室內樂團」讓地方鄉親聆聽早期台語歌謠。（記者顏宏駿攝）

2025/02/28 16:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮「玩樂室內樂團」為了讓地方鄉親可以聆聽早期台語歌謠，去年10月向文化部爭取經費表演，時間特別選在228假期，不料遭藍、白立委大砍文化部預算，音樂會告吹，但團長吳和郁仍不放棄，以「唱著咱的歌-老時光·古蹟·咱ê歌」為號召，向民間募款3萬多元，今天順利在北斗紅磚市場舉辦音樂會，吸引爆滿的觀眾入場聆聽。

吳和郁說，文化部為讓地方文化表演團體能均衡發展，每年辦理補助計畫，此計畫對地方藝術表演團體幫助極大。去年10月辦法公佈後，她即寫企劃書向文化部申請，計畫內容是利用228國定假日這天，在北斗紅磚市場舉行台語歌謠音樂會，希望在古色古香的紅磚市場，表演《四月望雨》《思想起》《燒肉粽》《望你早歸》《四月望雨》《一隻鳥仔哮啾啾》等多首台語歌謠，藉由現場導聆，了解這些台語歌謠的意境，說明當年被禁唱的原因。

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她說，北斗紅磚市場自1931年（昭和10年）落成，曾經風華一時，是彰化南區最熱鬧的零售市場，但在2003年因電線走火，木料全部焚毀僅剩紅磚外牆，2004年修建完成，但紅磚市場的人氣不如以往。公所規劃為「北斗文藝走廊」，希望以文化創生方式，讓傳統的「菜市仔」結合新潮文藝，活化空間。

吳和郁表示，如何活絡紅磚市場？她身為地方樂團的負責人責無旁貸，因此向文化部爭取經費，無奈文化部的預算被藍白立委刪除、凍結，音樂會告吹。她改透過臉書向民間募款，獲得鄉親的支持，才半天的時間就募得3萬多元，加上熱心人士贊助音響、點心、飲料，讓整個活動可以順利完成。

吳和郁自嘲說，藍委一句「丟掉那隻要飯的碗」激發很多民眾的憤慨，「我就是那個要飯的」，因為地方文化要耕耘，如果沒有補助，表演團體很難生存，如果地方表演團體活躍，古蹟就能活化，觀光客就會進來，藍、白立委刪文化預算，等於扼殺地方的生機。

「玩樂室內樂團」在北斗紅磚市場演唱台語歌謠。（記者顏宏駿攝）

「玩樂室內樂團」在北斗紅磚市場演唱台語歌謠，吸引爆滿的觀眾。（記者顏宏駿攝）

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