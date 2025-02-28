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    民團赤腳繞行二二八公園 籲清除兩蔣銅像勿讓威權復辟

    228事件78周年紀念追思會28日在台北228和平公園紀念碑前舉行，場外台灣國、公投護台灣團體、西門町大旗隊等團體發起紀念228行動，參加群眾打赤腳繞行公園。（記者廖振輝攝）

    228事件78周年紀念追思會28日在台北228和平公園紀念碑前舉行，場外台灣國、公投護台灣團體、西門町大旗隊等團體發起紀念228行動，參加群眾打赤腳繞行公園。（記者廖振輝攝）

    2025/02/28 16:31

    〔記者甘孟霖／台北報導〕今天是二二八事件78周年，台北市政府文化局循例在二二八公園舉辦紀念追思會。民間團體下午也在公園外舉行「毋通袂記二二八」活動，赤腳走二二八公園一圈，希望年輕一代勿忘二二八帶來的歷史教訓，也呼籲將兩蔣銅像清除，勿讓威權再度復辟。

    公投護台灣聯盟、台灣國、西門町大旗隊等民團下午1點齊聚二二八和平公園外，公投護台灣聯盟總召羅宜說，台灣迄今仍有中正紀念堂、慈湖兩蔣文化園區等歌頌獨裁者的象徵物仍未清除，盼中央與地方政府重視轉型正義，別只想讓時間沖淡一切。許多民主前輩已經逝世，雖然前輩們有看到228事件平反，但只要中華民國政權仍存續、台灣尚未建國，228帶來的傷痛就無法完全癒合。

    羅宜指出，雖然民進黨已經執政第三屆，本土政權看似站穩腳步，但現今朝小野大的局面下，黨產會等重要的轉型正義機關被國民黨箝制，而轉型正義是否將成為被犧牲的政治棋子，讓民團感到擔憂。

    活動尾聲，集會參與者也集體脫鞋，徒步繞行二二八和平公園，民團指出，脫下的每一雙鞋，都象徵無辜逝去的受難者，有如納粹的奧斯維辛集中營的鞋子山一樣，無辜的生命總是在極權統治下被迫害，因此希望行動告訴告訴台灣社會「勿忘228」。

    羅宜也提到，台北市長蔣萬安上任以來，多次於228當日封鎖228公園周遭路權，讓民團無法在周邊舉辦集會遊行，這相當荒謬，批評蔣萬安承襲國民黨威權壓迫作風。不過，今年台北市政府罕見開放公園周遭路權，希望未來蔣萬安以及任何一位台灣民選首長，都不應該箝制人民集會遊行自由。

    台灣國、公投護台灣團體、西門町大旗隊等團體在台北228和平公園發起紀念行動，獨派大老、自由台灣黨創黨主席蔡丁貴（右二）、台灣國辦公室創辦人王獻極（左二）等人為受難者默哀。（記者廖振輝攝）

    台灣國、公投護台灣團體、西門町大旗隊等團體在台北228和平公園發起紀念行動，獨派大老、自由台灣黨創黨主席蔡丁貴（右二）、台灣國辦公室創辦人王獻極（左二）等人為受難者默哀。（記者廖振輝攝）

    群眾赤腳繞行228和平公園。（記者廖振輝攝）

    群眾赤腳繞行228和平公園。（記者廖振輝攝）

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