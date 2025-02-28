228走過78年！ 台灣百合胸章、「228綠豆潤」深具省思意義

由北美洲台灣婦女會（NATWA）發起的紀念228台灣百合胸章，象徵純潔、自由、堅忍的生命力。（記者王峻祺攝）

2025/02/28 16:24

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕二二八事件今（28）日屆滿78週年，由北美洲台灣婦女會（NATWA）發起的台灣百合胸章，以及旅英博士李勳墉設計，委任義美食品製作的「228綠豆潤」，均深具省思紀念意義，2款紀念小物每年一到二二八遍布海內外供民眾索取，提醒勿忘過往歷史與和平的可貴！

宜蘭慈林紀念林園，今天舉行「228事件暨林家祖孫受難2025年追思紀念活動」，近百名哀悼人群合唱「天佑台灣」，現場發送台灣百合胸章、「228綠豆潤」，期望讓追思英靈的民眾，一起緬懷與紀念為和平努力而逝去的生命。

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位於宜蘭三星的陳定南紀念園區，亦響應228紀念活動，提供台灣百合胸花及228綠豆潤，邀請民眾參觀、回顧228事件後領取，藉由胸花的佩戴及飲食的連結，一起守護台灣。

每年11月11日加拿大國殤紀念日，當地人會在胸前佩戴一朵紅色罌粟花紀念陣亡將士，北美洲台灣婦女會長陳慧中，認為台灣也能用這種方式紀念228，於是發起佩戴百合「勿忘228，人人戴胸花」的活動。

台灣百合象徵純潔、自由、堅忍的生命力，陳慧中希望藉由百合胸花的意象，撫慰228以來每個受傷的心靈，連結每一位台灣人，傳遞出「和平、公義、希望與愛」。

「228綠豆潤」則是由旅英博士李勳墉設計推廣，委任義美食品製作，古早味的綠豆潤是台灣傳統點心，採用蓬萊米粉、綠豆等原物料製成，「= 8 =」的符號，取自「==8==8==8==」中的對稱元素，象徵一個人伸出雙手、張開雙腳，並將標記連在一起，如眾人手牽手，一起守護台灣。

由旅英博士李勳墉設計，委任義美食品製作的「228綠豆潤」，深具省思紀念意義。（記者王峻祺攝）

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