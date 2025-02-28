為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    228走過78年！ 台灣百合胸章、「228綠豆潤」深具省思意義

    由北美洲台灣婦女會（NATWA）發起的紀念228台灣百合胸章，象徵純潔、自由、堅忍的生命力。（記者王峻祺攝）

    由北美洲台灣婦女會（NATWA）發起的紀念228台灣百合胸章，象徵純潔、自由、堅忍的生命力。（記者王峻祺攝）

    2025/02/28 16:24

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕二二八事件今（28）日屆滿78週年，由北美洲台灣婦女會（NATWA）發起的台灣百合胸章，以及旅英博士李勳墉設計，委任義美食品製作的「228綠豆潤」，均深具省思紀念意義，2款紀念小物每年一到二二八遍布海內外供民眾索取，提醒勿忘過往歷史與和平的可貴！

    宜蘭慈林紀念林園，今天舉行「228事件暨林家祖孫受難2025年追思紀念活動」，近百名哀悼人群合唱「天佑台灣」，現場發送台灣百合胸章、「228綠豆潤」，期望讓追思英靈的民眾，一起緬懷與紀念為和平努力而逝去的生命。

    位於宜蘭三星的陳定南紀念園區，亦響應228紀念活動，提供台灣百合胸花及228綠豆潤，邀請民眾參觀、回顧228事件後領取，藉由胸花的佩戴及飲食的連結，一起守護台灣。

    每年11月11日加拿大國殤紀念日，當地人會在胸前佩戴一朵紅色罌粟花紀念陣亡將士，北美洲台灣婦女會長陳慧中，認為台灣也能用這種方式紀念228，於是發起佩戴百合「勿忘228，人人戴胸花」的活動。

    台灣百合象徵純潔、自由、堅忍的生命力，陳慧中希望藉由百合胸花的意象，撫慰228以來每個受傷的心靈，連結每一位台灣人，傳遞出「和平、公義、希望與愛」。

    「228綠豆潤」則是由旅英博士李勳墉設計推廣，委任義美食品製作，古早味的綠豆潤是台灣傳統點心，採用蓬萊米粉、綠豆等原物料製成，「= 8 =」的符號，取自「==8==8==8==」中的對稱元素，象徵一個人伸出雙手、張開雙腳，並將標記連在一起，如眾人手牽手，一起守護台灣。

    由旅英博士李勳墉設計，委任義美食品製作的「228綠豆潤」，深具省思紀念意義。（記者王峻祺攝）

    由旅英博士李勳墉設計，委任義美食品製作的「228綠豆潤」，深具省思紀念意義。（記者王峻祺攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播