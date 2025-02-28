罷綠連署未過一階門檻 凌濤籲在野陣營不要自亂陣腳

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2025/02/28 17:00

〔記者施曉光／台北報導〕針對中選會昨日公布通過第一階段連署的立委罷免案件，只有公民團體遞交的19件藍營立委罷免案，9件藍營推動的民進黨立委罷免案未達連署門檻，國民黨智庫副執行長凌濤今日質疑，這次大罷免遭中選會嚴重干預，中選會已淪為「東廠」，壓制藍營青年罷免行動，更有情資指稱綠營指控罷免綠委的「連署造假」案例，部分疑似是自導自演，他呼籲在野陣營不能自亂陣腳，要一起全力迎戰。

凌濤指出，有人說罷免連署審查是屬於地方選委會的職權，但中選會作為中央與地方一體化的機構，最終擁有連署認定的決策權，「外界甚至傳出『罷免藍委案儘量過、罷免綠委案極力剔除』的說法，更有傳聞指稱『3位綠委罷免案遭中選會嚴審槓掉』。這些情況，讓中選會的公正性飽受質疑。」

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凌濤還說，事實上這並非首例，去年5月就有報導指出基隆「山海公民拆樑行動」在第1階段收集近萬份連署書，送交選委會後卻僅剩3458份被認可，約10%的連署書被以資格不符為由剔除，最終還是中央選委會「救火」，才讓基隆市長罷免案第1階段勉強過關，「難道一次基隆事件還不夠？中選會要將這套模式複製到全國，成為執政黨的打手，化身『綠營東廠』才肯罷休？」

此外，凌濤指出，罷免綠委連署疑似出現「造假自導自演、裡應外合」的疑雲，發起罷免9席綠委的青年團體，正承受前所未有的壓力，在上有中選會嚴審的情況下，基層更收到情資，指稱綠營揭露的「連署造假」案例，部分疑似是自導自演，甚至有消息指出，有人刻意混入罷免連署站，之後再出來控訴造假，以此打擊罷免行動。

他說，立法院民進黨團總召柯建銘曾說，賴清德總統與行政院長卓榮泰對罷免行動「知之甚詳」，五人小組運作縝密，資源投放毫不手軟，從資源調度、行政動員到司法工具，民進黨針對在野勢力的打壓可謂刀刀見骨，他呼籲在野各界給藍營青年的罷免團體更多支持與空間，讓他們全力以赴，在最後10天內補件過關。

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