南投縣人口年減3000人 這2鄉鎮上月新生兒僅1人

南投人口老化嚴重，縣府設置社區文康運動站，促進老人身體健康。（南投縣政府提供）

2025/02/28 16:14

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣人口直直落，去年少了約3000人，加上人口持續外流，人口數僅剩47萬2000多人，尤其上月新生兒僅179人，多個鄉鎮出生數都在5人以下。若長久下去，地方人士憂心特色產業恐後繼無人，並影響縣政發展與整體競爭力。

南投縣持續少子化、高齡化，去年出生2413人（男1280、女1133），各鄉鎮出生人數都不高，今年1月新生兒也僅179人，其中集集鎮、國姓鄉1月份各只有出生1人、水里鄉3人、鹿谷鄉與中寮鄉各4人。但反觀去年死亡卻有5411人（男3197、女2214），死亡是出生的2倍，且人口持續外流，遷入1萬4364人（男6658、女7527）、遷出1萬6161（男7527、女8634），兩者相差1797人，使得去年人口又比前年少5028人，人口數僅剩47萬2299人，若統計到今年1月，人口則只剩47萬2066人。

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對此，南投縣政府表示，南投縣人口持續減少，主要是高齡化社會，老人人口自然凋零難以逆轉，以及鄰近台中都會區的磁吸效應，許多縣民遷移到台中市；至於生育率低，是全國各縣市普遍現象，日、韓等國家均面臨同樣問題，縣府目前已成立青年發展所，並透過興建青年住宅、設置公托等措施，並積極開發五大產業園區，創造就業機會，鼓勵青年留鄉、返鄉發展，提升生育意願，減緩人口流失。

南投縣生育率低，今年1月新生兒僅179人，多個鄉鎮出生數都在5人以下。（資料照，記者張協昇攝）

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