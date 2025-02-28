「正義之路」紀念228 台南設計桌遊學歷史、懂人權

228事件78週年紀念，南市設計「正義之路」桌遊、實地踏查歷史場景，啟發學生民主教育。（南市教育局提供）

2025/02/28 16:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕228事件78週年紀念，南市展開「正義之路」系列活動，設計桌遊、實地踏查歷史場景，引導學生深入了解這段影響台灣深遠的歷史事件，不僅是對歷史前輩的追思，更提醒深刻體會自由、民主與人權的珍貴。

「正義之路」大富翁桌遊，以湯德章、王育霖、林茂生等在228事件中挺身而出的人權鬥士為主角，結合南市的歷史地圖，讓學生們在遊戲中扮演這些歷史人物，體驗他們在追求公平與正義的過程中，所面臨的挑戰與抉擇。

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此外，「正義與勇氣之路」實地踏查，帶領學生們走訪南市相關人權場址與古蹟，讓學生們能夠更加深入了解228事件的歷史背景，並從中學習守護自由民主的可貴。

南市國教輔導團人權議題團領召、鹽水國中校長于淑英表示，「正義之路」系列活動的設計理念，希望透過創新且互動性高的教育活動，讓學生們在參與過程中，不僅能夠學習到歷史知識，更能深刻體會到人權的重要性，培養成為具有公民意識、關懷社會的未來公民。

教育局長鄭新輝表示，228事件是台灣不可磨滅的一頁，期望透過活動，能夠讓年輕世代更加了解歷史背景，並從中學習到人權的價值。

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