鳳林228紀念音樂會 張七郎孫女哽咽談祖父母「永遠的一天」

張七郎的孫女陳惠操女士，向參加走讀的民眾講述發生在78年前的家族228故事。（記者花孟璟攝）

2025/02/28 16:10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕二二八事件78週年，基督長老教會鳳林教會今天在受害者張七郎家族墓園舉辦紀念音樂會，也帶著年輕人走讀鳳林，踏查當年事發地鳳林公墓等地點。張七郎孫女陳惠操說，或許有一天這裡會被遺忘，但她珍惜與大家相聚的機會，在台灣仍動盪不安的此刻分享那天發生的故事，別具意義。

「兩個小兒為伴侶，滿腔熱血洒郊原」！張七郎哥哥張采香寫下的詩句刻在墓碑，訴說父子3人心境，78年光陰荏苒，往事並不如煙，228這天有許多人聚集在花蓮鳳林山下的太古巢農園，在張家父子墓園前獻上白菊花，聆聽教會獻詩及小提琴伴奏，與張七郎孫子女陳惠操、張至滿等親友一同追溯、回到那永遠的一天。

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除了音樂會之外，也結合在地獨立書店彼心書店舉辦單車走讀活動，巡禮張七郎父子被殺害的鳳林公墓、張七郎爭取成立的鳳林初中、仁壽醫院舊址等，參加的萬榮國中阿美族學生蘇心茹說，她在參觀書展時看到《花蓮鳳林二二八》大為驚訝，因為從不知距離自己這麼近的地方就是228事件發生地，後來又看了作家陳列寫的白色恐怖書籍，才發現過去怵目驚心的故事，參加這次活動希望更了解這段歷史。

在1947年4月4日，張七郎與張宗仁、張果仁父子3人被憲兵帶走，當晚在鳳林公墓被分別從背後開2槍殺害，遺體被草草掩埋，隔天親人到公墓附近尋找卻四處找不到遺體，問附近的原住民才知前一天晚上11點聽到6聲槍響、伴隨淒厲的哀號，找到時張果仁腹部甚至被劃開，肚破腸流慘不忍睹。

陳惠操感嘆，祖父張七郎1921年來到花蓮，1924年在山邊買下這塊地，從小讀漢文古詩詞長大的祖父是浪漫的，嚮往陶淵明、王維的田園躬耕意境，但日治時期台灣人是二等公民，他一心嚮往祖國，後來台灣光復，祖父還當選制憲國大，卻沒料到後來的悲慘命運，農園成為他與兩個兒子的埋骨之所，長眠最愛的山茶花樹下。

雖然228已過去多年，卻仍是家人心中永遠的痛。陳惠操提到，祖母詹金枝要2個媳婦別哭，可是她自己呢，卻總在山上做農時獨自放聲大哭，山上聲音傳得遠，大家都有聽到；母親張玉蟬也曾說，詹金枝晚上睡不著，會輕聲唱聖歌，一直唱一直唱，彷彿把悲傷交給神，她小學時每天上學前要剁蝸牛餵魚，總會見到祖母每天站在墓碑前不發一語，小時不懂祖母臉上的表情，現在想來意義很深，還記得一直到祖母晚年跌倒之前，只要沒下雨，她天天都會拄著拐杖站在墓碑前，都是依靠信仰才走過來。

陳惠操說，非常感謝這麼多朋友還願意來了解這段故事，雖然不知道還能被記得多久，或許終有一天被遺忘，但歷史必須被記得，尤其在台灣局勢仍不穩定的一刻，也很高興新世代的年輕人願意一起來理解。

鳳林228紀念音樂會，鳳林長老教會牧師帶著大家一起禱告。（記者花孟璟攝）

鳳林228紀念音樂會在鳳林鎮張七郎父子墓園舉行，參加民眾深深鞠躬並追思這段歷史。（記者花孟璟攝）

鳳林鎮山下的太古巢農園，是張家父子3人長眠之地，墓碑上寫的「滿腔熱血洒郊原，兩個小兒為伴侶」，是張七郎的哥哥書法家張采香所作。（記者花孟璟攝）

鳳林228紀念音樂會在張七郎墓園舉行，現場有唱詩班獻唱詩歌。（記者花孟璟攝）

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