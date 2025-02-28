竹市228追思音樂會籲記取歷史傷痛與教訓 新竹旭橋事件不義遺址立解說牌

新竹市府今天在228公園舉辦228追思音樂會，參與者也手持百合花上前獻花，籲記取歷史傷痛與教訓。（記者洪美秀攝）

2025/02/28 15:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕今天是228事件78週年，新竹市府援例在228公園舉辦追思音樂會，活動現場氣氛莊嚴感人，代理巿長邱臣遠代表巿府向受難者家屬表達慰問之意，祈願傷痛後攜手前進迎向新生活，並用愛和寬恕，走出悲情、撫平傷痛。另發生在新竹的旭橋流血衝突事件，已被國家定位是「不義遺址」，經市議員劉康彥與文史工作者王昱登爭取，文化局也立解說牌，說明旭橋（成功橋）事件來由。

劉康彥說，去年228他和王昱登在護城河畔旭橋（成功橋）呼籲望社會各界正視228事件中，在竹市發生的流血衝突「 旭橋事件」，因旭橋（成功橋）已被國家正式定位為「不義遺址」，因此主張應豎立解說牌，經文化局文資科協助，旭橋事件的解說牌已豎立。

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劉康彥也說明，旭橋事件為何是「不義遺址」？77年前，全台各地因台北天馬茶房前的「查緝私煙」事件，爆發一連串官民與省籍衝突，也就是台灣社會普遍稱之的「 二二八事件」，1947年3月2日，竹市區也發生數起聚集抗爭，為維持秩序，軍、警搭乘架設機槍的卡車巡視，在旭橋（成功橋）與民眾產生衝突，失控開槍掃射，造成8人死亡的歷史悲劇。

8人只是「官方有紀錄」的死亡人數，當初由誰下令開槍也已不可考，藉由「不義遺址標示牌」，除還原部分歷史真相，也展望未來，共同反省威權統治的錯誤，提醒政府不再犯侵害人權的流血事件，而「旭橋事件」在2022年2月17日經「促進轉型正義委員會」依據〈促進轉型正義條例〉審定公告為不義遺址。

另市府舉辦的228追思音樂會，參與追思的受難者及家屬有楊金土、張文淵、楊雄鎮、陳渙亭、楊田郎等人，邱臣遠也跟與會者為受難者默哀，並以純白的百合花朵向受難者表達追思，最後則播放和平鐘聲。同時由弦樂團演出「巴哈G弦之歌」、「望春風」、「感恩的心」等曲目。（16:31更新）

新竹市府今天在228公園舉辦228追思音樂會，參與者也手持百合花向受難者及家屬默哀。（記者洪美秀攝）

新竹市府今天在228公園舉辦228追思音樂會，而發生在新竹市的流血衝突旭橋事件，文化局也立解說牌，說明此不義遺址的原由。（記者洪美秀攝）

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