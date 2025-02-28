轟陳佩琪「到處買豪宅絕不認錯」 黃智賢：厚顏無恥、說謊成性

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

2025/02/28 16:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲因涉侵占政治獻金等案被羈押禁見，柯妻陳佩琪於228前夕在臉書發文感概「228從沒離開過這裡，只是多年後換了一批人」。對此名嘴黃智賢表示，陳佩琪是有權有勢力的柯文哲貪污共犯，是厚顏無恥，說謊成性，手上滿滿現金，到處買豪宅，絕不認錯的人。

黃智賢在臉書PO文表示，陳佩琪，是有權有勢力的柯文哲貪污共犯，是厚顏無恥，說謊成性，手上滿滿現金，到處買豪宅，絕不認錯的人，現在被曝光，她其實對兩間上億房子下了斡旋金，無以解釋資金來源。

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黃智賢指出，陳佩琪把94歲公公的過世拿出來操作，然後她可以不被當成被告，可以叫罵檢察官，可以每天說謊，裝瘋賣傻，操作台灣人的悲憫心，一系列哭調戲碼的目的，是要用政治勢力讓柯文哲交保，最後，用政治勢力逼迫司法判柯文哲無罪。

黃智賢直言，小草只有15秒的記憶，國民黨只會挖肉餵柯，所以，柯家會成功；黃智賢建議，黃國昌立刻修法，柯文哲貪污除罪化，這樣，柯文哲所有官司，立刻永遠停止偵辦，柯文哲可以一輩子拿錢拿到手抽筋。

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