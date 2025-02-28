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    罷免葉元之團體一階提議合格率96％ 揪四叉貓等再辦肥皂箱活動

    板橋大刪元再辦公民肥皂箱活動，邀請四叉貓、小花等人來演講。（記者黃子暘攝）

    板橋大刪元再辦公民肥皂箱活動，邀請四叉貓、小花等人來演講。（記者黃子暘攝）

    2025/02/28 15:59

    〔記者黃子暘／新北報導〕目標罷免國民黨籍立委葉元之的新北市板橋東區選民組成罷免團體「板橋大刪元」，第一階段提議已經由中央選舉委員會宣布通過，10日內需領取連署人名冊格式。大刪元今（28）日舉行第二場公民肥皂箱活動，發言人莫莉受訪表示，大刪元送件2742份，合格2656份（通過率約96%），第二階段具體領件時間尚在討論。

    今日活動邀請網紅四叉貓、皮筋兒、音樂人「小花」、永和選區立委林德福罷免領銜人「豬頭皮」朱約信到場。

    莫莉表示，第一階段大刪元送件2742份，通過件數2656份，合格率高；記者換算合格率達96多%。

    至於第二階段何時領件，是否比照2月3日罷團聯合送件模式一同領件？莫莉指出，了解聯合領件有其曝光度、討論度，因各區面對的罷免與適合模式各有不同，目前尚在討論中，評估對罷免後續運作的最佳領件時間，第二階段目標仍維持4萬件，盼為第三階段投票注入更強大的動能、動力。

    莫莉說，現處罷免「冷靜期」，大刪元舉辦肥皂箱活動，未來也可能持續與鄰近縣市罷團連動，共同合作宣傳，板東固定連署站也持續開張，後續也可能舉行快閃活動。

    此外，在罷免連署提議書合格率部分，民進黨新北市黨部表示，國民黨相關人士罷免民進黨立委，但「國民黨真的真的是傳說中的煉金術士嗎？在這次連署罷免中，竟然復活了數百人來參與連署！」

    市黨部表示，罷免綠委蘇巧慧者竟有84個亡者連署，罷免綠委李坤城竟有139個亡者連署，罷免綠委張宏陸竟有180個亡者連署。

    板橋大刪元再辦公民肥皂箱活動，邀請四叉貓、小花等人來演講。（記者黃子暘攝）

    板橋大刪元再辦公民肥皂箱活動，邀請四叉貓、小花等人來演講。（記者黃子暘攝）

    板橋大刪元再辦公民肥皂箱活動，邀請四叉貓、小花等人來演講。（記者黃子暘攝）

    板橋大刪元再辦公民肥皂箱活動，邀請四叉貓、小花等人來演講。（記者黃子暘攝）

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