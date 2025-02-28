凌濤嗆綠委罷免案出賤招 吳崢：罵蔣萬安、侯友宜、盧秀燕？

吳崢今表示，第一階段查對都是各縣市地方選委會進行，凌濤是在痛罵台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕出賤招嗎？ （資料照）

2025/02/28 15:56

〔記者陳政宇／台北報導〕中選會公布各地罷免第一階段連署審查結果，9件未達提議門檻的罷免案皆為民進黨立委；國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤卻批評，中選會對藍營的提案嚴審再嚴審，「這種賤招也出得來」。民進黨發言人吳崢今表示，第一階段查對都是各縣市地方選委會進行，凌濤是在痛罵台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕出賤招嗎？

中選會日前舉行委員會議，其中2月3日遞交、針對19個國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案，第一階段提議書皆審議通過，後續送的另外9名立委罷免案皆需補件。

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吳崢今透過臉書表示，國民黨針對民進黨立委發起的9件罷免案，第一階段連署查對未過關，凌濤對此痛罵中選會「這種賤招也出得來」，也做一下功課好不好？第一階段查對都是各縣市地方選委會進行的。

吳崢盤點，被刷掉的9案包括，台北的民進黨立委吳沛憶，新北的蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘，台中的蔡其昌、何欣純，嘉義縣的陳冠廷，而原住民選區的伍麗華、陳瑩則由台北市選委會查對；而立委陳冠廷罷免案的領銜人，還都跳出來說被冒名要撤案，其他人全部都在國民黨執政縣市。

吳崢直言，「凌濤是在痛罵自己人嗎？蔣萬安、侯友宜、盧秀燕，凌濤痛罵你們為什麼要出賤招啦！」

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