佩戴台灣百合胸章紀念228 林佳龍：銘記歷史、堅守自由

外交部長林佳龍響應二二八事件78週年「佩戴228 台灣百合」行動，盼國人一同「銘記歷史，堅守自由」。 （林佳龍辦公室提供）

2025/02/28 14:03

〔記者方瑋立／台北報導〕二二八事件今（28）日屆78週年，外交部長林佳龍表示，二二八事件不只是台灣歷史上的傷痕，更是人民對抗威權的重要記憶，他也響應北美洲臺灣婦女會（NATWA）發起的「佩戴228 台灣百合」活動，在胸前佩戴台灣百合胸章表達紀念，盼國人「銘記歷史，堅守自由」。

林佳龍在社群發文說，「從噤聲到發聲，從壓迫到自由」，台灣人民用時間與勇氣走過一條漫長而艱辛的道路。每年的二二八，不僅紀念受難者，更透過反覆思考與詮釋這段歷史，讓民主、自由與人權的價值代代相傳。

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林佳龍指出，過去政府曾對二二八的歷史視而不見，直到台灣艱辛走過民主化與政黨輪替過程，轉型正義工作才逐步推動。他也說，透過教育、研究與國際交流，讓二二八的歷史意義與自由人權精神得以廣為傳播，成為全球對抗極權的重要教材。

林佳龍強調，面對過去的黑暗，台灣人選擇記憶、反省、學習，使台灣真正成為民主的國家。「人民的聲音不再只是選票，而是政府決策的核心」，林佳龍說，他在擔任台中市長期間，出版多本文史專書、推動轉型正義，並建立二七部隊紀念碑，確保這段歷史不被遺忘。

「走過78年，極權的威脅仍未遠離」，林佳龍說，今日台灣仍面臨來自中國的軍事挑釁與滲透威脅，中共政權試圖以各種手段削弱台灣民主。紀念二二八，不只是銘記歷史的苦難，更是提醒世人：台灣是台灣人的台灣，無分族群團結對抗極權威脅，堅定捍衛自由的精神，始終不變。

「唯有銘記，才能避免悲劇重演；唯有團結，才能守護得來不易的民主」，林佳龍也呼籲，讓記憶傳承正義，以行動捍衛自由，在深化台灣民主與人權的道路上繼續前行。

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