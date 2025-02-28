罷免19藍委一階全過關 周軒：抵抗藍白聯手中國摧毀民主法治

周軒發文指出，罷免案第一階段通過，是台灣人抵抗國民黨與民眾黨，與中國聯手摧毀台灣民主法治的第一步。他也提到如今柯文哲雖被關，但民眾黨依舊在立法院與國民黨作亂。他認為「這是台灣人為了和平，必須起身面對的現實」。（資料照，本報合成）

2025/02/28 14:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天是228事件78週年紀念日，政治工作者周軒發文指出，罷免案第一階段通過，是台灣人抵抗國民黨與民眾黨，與中國聯手摧毀台灣民主法治的第一步。他也指出過去在228紀念儀式痛哭流涕的民眾黨前主席柯文哲，後來卻聯手他的「家族仇人」國民黨，把台灣人當成他的「仇人」。如今柯文哲雖被關，但民眾黨依舊在立法院與國民黨作亂。他認為「這是台灣人為了和平，必須起身面對的現實」。

政治工作者周軒在臉書發文指出，今年的228別具意義，他表示228這一天雖然名為「和平紀念日」，但唯有全力抵抗極權壓迫，才能有和平，才會有自由。他表示20個立委加縣市長罷免案第一階段通過，就是台灣人抵抗國民黨與民眾黨，與中國聯手摧毀台灣民主法治、讓極權陰魂復辟的第一步。

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周軒也說，今年228也是一個值得反思的時刻，並指當年那位在228紀念儀式上，痛陳過去國民黨如何對待其家人，讓他們家族滿是傷痛，當場痛哭流涕的柯文哲。後來聯手他的「家族仇人」國民黨，把台灣人當成他的「仇人」，「無疑的，這是台灣歷史的一大荒謬，也是台灣民主發展很重要的一刻。」

周軒也指出，如今柯文哲已然身陷囹圄，他的台灣民眾黨，在另一個台灣歷史荒謬劇主角黃國昌的帶領下，依舊在立法院與國民黨作亂。他認為「這是台灣人為了和平，必須起身面對的現實」，並呼籲「讓2025年的2月28日，成為這一代台灣人，為了下一代台灣人和平努力的起點」。

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