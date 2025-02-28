台南228和平追思會受難者家屬籲挺罷免 黃偉哲：暗黑勢力傷害台灣

南市紀念228事件78週年和平追思會，今日在安平區228紀念公園舉行，家屬民眾獻花追思。（記者洪瑞琴攝）

2025/02/28 13:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市各界紀念228事件78週年和平追思會。今（28）日在安平區228紀念公園舉行。受難者家屬呼籲要挺身支持台灣民主意識表現正義的罷免行動，台南市長黃偉哲則表示，境外暗黑勢力正在傷害台灣，大家莫忘前輩爭取民主歷史。

黃偉哲致詞表示，228事件是台灣歷史上的重大傷痛，更是台灣人民從威權體制走向民主自由的艱辛歷程。儘管事件已經發生78年，但對許多受難家屬及市民而言，仍是一段無法抹去的記憶。

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黃偉哲感謝每位為台灣民主犧牲奉獻的前輩，相信隨著台灣民主化的進程，此類228事件的機率一定會降低。他並表示，這段歷史千萬不能忘記不能放鬆，台灣已走上民主，卻有人利用民主制度，勾結境外暗黑的勢力傷害民主、傷害台灣，大家一定要記在心裡，「不管在國會殿堂或地方，都可看到暗黑的勢力」。

黃偉哲表示，在民主制度中，一定要循著民主程序，「但心內一定知道誰才是真正為台灣打拚」。他也呼籲，感謝前輩的犧牲，同時接棒民主歷程繼續打拚，為子子孫孫的自由、民主及繁榮更加努力。

228受難者王育霖之子王克紹醫師代表致詞，他說228對台灣影響和傷害很大，造成大家對政治不敢講話、也不敢提建言，好不容易解除戒嚴法，進入正確和平、繁榮的民主國家。但最近可以看到社會有反常運動和反常作法，「是我們228台灣意識中心思想，應該要表明的時候」。雖然台南是民主聖地，但還沒有感受到，大家要用所有的影響力，達成台灣民主意識最大表現正義的罷免行動。

王克紹表示，每年追思228事件，最重要的是思考過去的1年為台灣這塊土地做了什麼 ？沒做到的未來1年要如何做，228發生時，他才出生兩個半月，父親29歲被抓走，至今下落不明。他要向年輕一代說，每個家庭都有壓力但大家要堅強，在一生中做出對台灣更有意義的事。

追思會邀請228事件受難者家屬、南市228關懷協會、南縣228公義和平救世會等機構與會，包括南市副市長趙卿惠、市議會秘書長顏昇祺，立法委員林俊憲、林宜瑾，市議員黃肇輝、沈震東、蔡筱薇、朱正軒、陳怡珍、李宗霖、李啟維等人，共同表達對228事件的深切關懷與紀念。

台南市長黃偉哲向228受難者家屬後代鞠躬獻花，歷史難抹滅，家屬忍不住落淚。（記者洪瑞琴攝）

228受難者家屬王克紹致詞呼籲挺罷免行動，達成台灣最大民主意識。（記者洪瑞琴攝）

南市各界紀念228事件78週年和平追思會，台南市長黃偉哲致詞呼籲大家莫忘前輩爭取民主歷史。 （記者洪瑞琴攝）

南市各界紀念228事件78週年和平追思會，綠蔭下音樂悠揚傳達和平。（記者洪瑞琴攝）

南市各界紀念228事件78週年和平追思會，今日在安平區228紀念公園舉行，會場獻花環繞。 （記者洪瑞琴攝）

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