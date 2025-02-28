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    蔣介石銅像被關進牢籠？台灣基進：盼喚醒台南轉型正義停滯腳步

    基進黨台南黨部人員將蔣介石銅像以自製牢籠罩住，並貼上「威權不值得紀念，殺人應該要定罪」標語。（台灣基進黨台南黨部提供）

    基進黨台南黨部人員將蔣介石銅像以自製牢籠罩住，並貼上「威權不值得紀念，殺人應該要定罪」標語。（台灣基進黨台南黨部提供）

    2025/02/28 14:25

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市文化中心戶外的蔣介石銅像被牢籠罩住，並貼上「威權不值得紀念，殺人應該要定罪」標語。台灣基進黨台南黨部主委吳依潔呼籲，將228罪犯關進歷史監獄，台南勿再尊崇威權主義。

    吳依潔提及，選擇在228這天發起這項行動，是為了再次提醒台灣人國民黨的威權本質與犯罪歷史，同時也期盼喚醒台南轉型正義停滯的腳步。

    吳依潔說，台南是本土民主聖地，今年迎來府城建城300年，但台南道路與公共空間依然充斥著威權遺留的象徵，「難道還要再跟這些威權象徵度過下一個百年嗎？」她說，就是因為國民黨的歷史罪行未被定罪，沒有剝奪其參政資格，才導致台灣政治環境被國民黨拖垮至今日的境地。

    吳依潔強調，蔣介石銅像至今仍矗立在代表城市文化精神的文化中心內，是對台南文化最大的諷刺！針對此次的行動，她解釋：「文化中心是推崇藝術與精神性的地方，因此，將蔣介石定罪關押，才是表達藝術與本土精神的正當方式。」呼籲市府積極剷除威權象徵、落實轉型正義，還給市民正確的文化認知環境，而非繼續尊崇威權主義。

    台南市文化中心戶外公共藝術作品《承先啟後》是知名雕塑家鄭春雄作品，但因「貌似蔣中正」引發爭議。文化局指出，2021年促進轉型正義條例施行出現遷移聲音，當年審查認為未指涉蔣中正，又鄭春雄40年來卻音訊全無無法求證，決定暫不移置。也強調應尊重鄭春雄創作自由，且該座作品為公有財產，呼籲市民應共同保護，勿破壞或毀損。

    台灣基進黨台南黨部人員於228清晨發起行動，將台南市文化中心戶外的蔣介石銅像以自製牢籠罩住。（台灣基進黨台南黨部提供）

    台灣基進黨台南黨部人員於228清晨發起行動，將台南市文化中心戶外的蔣介石銅像以自製牢籠罩住。（台灣基進黨台南黨部提供）

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