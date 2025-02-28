首次不在場！228受難者林才壽辭世 彰化紀念會成追思場

228事件受難者林才壽於今年2月14日辭世，享壽100歲，一生為還原事件真相奔波努力，生前最大遺憾未能參加二二八事件紀念基金會的調查與討論會議。（圖彰化縣二二八關懷協會提供）

2025/02/28 13:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是228和平紀念日，彰化縣政府在縣立圖書館前廣場舉辦紀念活動，年年必定親自參加活動的228事件受難者林才壽，今年第一次缺席，他已在今年2月14日辭世，享壽100歲，這場紀念活動成為無法再親身參與的追思場。

過去，林才壽每年都會到場，與他一同參加的彰化縣二二八關懷協會理事長楊澤民，今年也選擇不現身。他透過協會發出聲明，呼籲政府建立一處能夠永續祭祀所有228遇難者的場所，以實現林才壽生前的遺願。

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楊澤民表示，林才壽生前未曾被邀請參與二二八事件紀念基金會的調查與討論會議，這不僅是林才壽的遺憾，也讓人難以接受。為此，他以「無聲」勝「有聲」的缺席，表達失望與抗議。

今年的紀念活動以「攜手向前，傳遞愛與希望」為主題，透過音樂與獻花，追思228事件，也緬懷林才壽的貢獻。縣長王惠美、立委黃秀芳、謝衣鳯，以及多位縣議員、地方首長、台灣基督教長老教會牧師與受難者家屬皆到場參與。

王惠美表示，今年是228事件78週年，這段歷史讓人深刻體會民主與自由的可貴。她特別提及，林才壽自2019年向縣府爭取設立紀念碑，經過多方討論，最終於2022年2月28日在縣立圖書館廣場設立全國首座平面式228紀念碑，成為言論自由的象徵，讓大家對228事件反思，任何有想要說的、想表達的，都可以在這個廣場來充分表達。

楊澤民在聲明中強調，228事件仍有許多待釐清的真相，並期望政府能建立一座永久性紀念場所，讓歷史得以完整保存，讓未來世代能夠記住這段歷史，避免悲劇重演。

彰化縣政府今在縣立圖書館前廣場舉辦228紀念活動，場面溫馨有愛，但年年都會出席的228事件受難者林才壽，今年第一次缺席了，讓人不捨。（記者張聰秋攝）

全國首座平面式228紀念碑就在彰化縣立圖書館廣場前，推手來自228事件受難者林才壽先生。（記者張聰秋攝）

家屬與民眾在228平面紀念碑前獻花追思。（記者張聰秋攝）

彰化縣長王惠美（中）與民代手持鮮花，於紀念碑前追思紀念228事件受難者。（記者張聰秋攝）

縣長王惠美向228事件家屬送上花束慰問，撫平歷史對後代帶來的傷痛。（記者張聰秋攝）

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