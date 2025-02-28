罷免蘇巧慧一階未達門檻 罷團收中選會函文不足752人

新北10名立委被提罷免並送件中選會，一階部分查對結果出爐。（罷團提供）

2025/02/28 14:15

〔記者董冠怡／新北報導〕新北10名立委被提罷免並送件中選會，一階部分查對結果顯示，國民黨籍葉元之罷免成案，可進二階連署；民進黨籍蘇巧慧、張宏陸、李坤城罷免未達門檻，有1次補提機會；吳琪銘罷免案查對中，其餘5名藍委下週才會公布。罷免蘇巧慧最低門檻2571份，罷團表示，中選會函文通知，經市選委會查對提議人名冊並刪除不合規者，仍不足752人。

罷免葉元之2月3日送件；罷免蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸皆6日送件；罷免李坤城7日送件，罷團應已陸續收到中選會函文通知，包括板橋大刪元領銜人史書華、新北大掃除（去怋除穢）領銜人之一譚鎮耀。

請繼續往下閱讀...

走投無陸和罷免李坤城團體尚待領銜人確認；吳琪銘案先前因新北大掃除（去怋除穢）另一領銜人李清祥戶籍地書寫錯誤退回，17日重新送件，目前仍在查對中，中選會下週審定。

去怋除穢社群平台今公告，已收到中選會送達的缺件函文，近日除了維持一階收件、持續衝刺份數，也會整併既有保留件數，期望群眾書寫工整，以求補件順利，下週會再啟動樹林防災公園、土城金城公園等4個定點巡迴。

罷免蘇巧慧最低門檻2571份，罷團說明，函文內容提到，原提議人數為2735人，不合規定依法應刪除計916人，經刪除後為1819人，不足規定人數752人。自文到次日起10日內補提提議人名冊，屆期不補提或補提仍不足規定人數者，均不予受理。

至於中和區張智倫、永和區林德福、大文山區羅明才、北海岸選區洪孟楷、七星選區廖先翔等5人，都是2月10日送件，審定期限為3月7日（五）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法