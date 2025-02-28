揭民眾黨228一日北高由來 潘俊霖：柯文哲當年不滿焦點在馬英九身上

台北市長柯文哲（中）「超越2019北高挑戰行」一日北高自由車活動。（資料照）

2025/02/28 15:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌今（28）清晨與立委黃珊珊等部分黨公職人員在新北市土城看守所集合後，前往台北市北投關渡宮開始「一日北高」活動。前柯文哲攝影官潘俊霖分享民眾黨228一日北高活動的由來，並稱2015年柯文哲不滿228紀念儀式焦點都在馬英九身上，而2016年一日雙塔的成功也因此開啟每年228騎腳踏車的活動。

潘俊霖在臉書PO文表示，2014木可當選台北市長，2015中樞紀念228儀式在台北市舉辦，身為台北市長的木可參加中樞儀式，雖然在台北市舉辦但主導權在中央，那時候的總統是馬英九媒體關注焦點也在深藍的馬英九如何跟228家屬表達歉意，沒有主導權、媒體關注焦點不是木可，這讓木可很不開心，於是2016用宣傳世大運為名義開始228騎腳踏車，2016當年一日雙塔成功的把所有媒體焦點吸引，木可主導了媒體與社群焦點，也因此開啟了每年228騎腳踏車的活動。

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潘俊霖指出，選228騎車，幕僚還創立「和解取代對立」藍綠兩邊都不得罪，蔡英文當選總統後，木可騎到新竹搭車後北上參加中樞紀念儀式，既不得罪綠營也不用參與過多得罪藍營，更可以藉這個理由不用騎完全程。

潘俊霖續指，再度南下從台南開始騎最後一段的原因除了一路平坦外就是因為台南人很熱情，當年還自稱「深綠」的木可，騎進台南市區後萬人空巷，連到7-11休息都必須開道大進場，而綠營的民代也大力相挺提供了所有補給物資，木可非常享受這種萬人敬仰的感受。

潘俊霖直言，最後還有一個大自然因素，228通常會有東北季風相助，一路順風推行，今天出大太陽沒有風力相助，他就等著看多少人騎到趴。

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