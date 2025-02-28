家戶投遞感謝信突遭男子飆罵三字經 羅智強平靜回：祝你有美好一天

國民黨立委羅智強。（取自羅智強臉書）

2025/02/28 14:29

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委羅智強近日實行「100萬步走大安」計畫，他今天表示，目前已走過14個里，昨天第一次遇到嗆聲，遭一名男子飆罵三字經，他則平靜回應：「祝你有美好的一天。」

羅智強表示，昨天一大清早他挨家挨戶投遞感謝信時，一棟公寓的門突然打開，一對夫妻走了出來，他微微鞠躬向他們喊了一聲：「早安您好！」

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對方似乎一開始沒認出他，走了幾步後，男子才突然意識到他是誰，隨即回頭飆了一句三字經，而我平靜地回應：「祝你有美好的一天。」

羅智強表示，被罵當然不會是愉快的事，但他的心中並沒有太多波瀾。民主政治，問政服務，本就無法讓所有人滿意。 走了這麼多天，走了14個里才遇到第一個嗆他的民眾，說實話，這比他預期的晚很多。

羅智強說，更何況這一路上，他遇到的更多是支持與肯定——有人加油打氣、有人熱情祝福，這些點點滴滴的鼓勵，才是他持續前進的動力。對於不滿意他的民眾，他始終抱持「有則改之，無則嘉勉」的態度，尊重並祝福；而對於支持、愛護他的民眾，他則用加倍的努力、加倍的認真來回報他們的信任，這就是他走大安百萬步時，對自己的期許，心若平安，福氣自來。

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