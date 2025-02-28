林宅血案45週年追思 林義雄連2年缺席

林宅血案滿45年，慈林基金會在慈林紀念林園（林家墓園）舉行追思會，眾人獻唱、獻花哀悼後合影。（記者王峻祺攝）

2025/02/28 13:34

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕今天是228紀念日，也是林宅血案滿45年，慈林基金會在慈林紀念林園（林家墓園）舉行追思會，眾人獻唱、獻花哀悼，前民進黨主席林義雄因行走不便連2年缺席，由妻子方素敏等家人代表到場。行政院政務委員陳金德說，透過追思緬懷過去台灣的苦難、撫慰受苦難的人心。

1980年2月28日發生林宅血案震驚全國，時任省議員林義雄因美麗島事件，被關押在景美軍法處，其60歲母親游阿妹，以及7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均，在台北市信義路住家遭人殺害，9歲長女林奐均身受重傷，但兇手如人間蒸發成為懸案。

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慈林紀念林園自2006年起辦理追思，今早舉行「228事件暨林家祖孫受難2025年追思紀念活動」，近百名哀悼人群合唱「天佑台灣」等多首歌曲並默禱後，在反覆輕聲哼唱「我愛台灣」中，一一至墓前獻花，場面肅穆哀戚。

去年林義雄行走不便罕見缺席，隨年齡漸長，今年同樣因腳傷未現身，不過妻子方素敏及女兒、女婿和孫女均到場。行政院政務委員陳金德、勞動部長洪申翰、監察委員田秋堇、文化部主秘陳登欽、立委陳俊宇、范雲，及前宜蘭縣長劉守成、前副縣長黃適超等人與會致意。

陳金德說，今年228陽光普照，如林家祖孫墓碑所提「我應如日、普照一切、不求恩報」，相信正義會如日照，照清所有不義的陰霾，慈悲、勇氣及希望也如日照，溫暖和團結受苦、受欺辱的人心，並指引我們邁向光明，民主自由制度會在台灣永續存在，成為幸福寶島。

前民進黨主席林義雄因行走不便連2年缺席，妻子方素敏（右2）等家人現身參與紀念會。（記者王峻祺攝）

前民進黨主席林義雄的妻子方素敏（右2）低頭追思。（記者王峻祺攝）

慈林紀念林園舉行「228事件暨林家祖孫受難2025年追思紀念活動」，近百名哀悼人群合唱「天佑台灣」等歌曲。（記者王峻祺攝）

林宅血案滿45年，慈林基金會在慈林紀念林園（林家墓園）舉行追思會，場面肅穆哀戚。（記者王峻祺攝）

行政院政務委員陳金德（右2）等人參加追思會致意哀悼。（記者王峻祺攝）

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