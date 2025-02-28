用音樂傳遞對故人深切思念 嘉縣府舉辦228事件78週年紀念追思音樂會

嘉義縣長翁章梁（左1）等人出席228事件78週年紀念追思音樂會。（記者蔡宗勳攝）

2025/02/28 14:02

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府今天上午在府前廣場舉辦228事件78週年紀念追思音樂會，邀請嘉義響飛直笛合奏團、共鳴室內樂團以及嘉義長老教會以音樂傳遞對故人的深切思念，進而走出悲情、撫平傷痛，並摒除偏見與仇恨，祈願未來的和平與美好。

嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷，議員姜梅紅、黃啟豪及江佩曄等人出席追思音樂會，翁章梁並引領大家到祈福牆，祈願與感念那些為台灣民主而犧牲奉獻的受難菁英，期盼社會能多一份尊重與包容，尤其是曾經因為228事件受過痛苦的人，都能在這片土地找到心靈的慰藉與平安。

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翁章梁表示，228事件後，台灣經歷了近半年的恐慌，官方統計約有1萬8000人不幸遇害，隨後又進入白色恐怖時期，許多社會菁英遭受迫害。這段社會斷層讓台灣一度停滯不前，涉案的民眾被貼上標籤，甚至親近的家屬或遺孤也遭到排擠。

翁章梁強調，228事件是台灣的悲劇，但也成為台灣民主自由發展的動力，台灣人應以228事件為鑑，珍惜並維護台灣的民主與自由，為感念受難者為台灣民主的犧牲與奉獻，嘉義縣各機關於今天降半旗，表達對受難者最高的敬意。

嘉義縣228事件78週年紀念追思音樂會。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣228事件78週年紀念追思音樂會。（記者蔡宗勳攝）

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