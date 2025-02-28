為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    用音樂傳遞對故人深切思念 嘉縣府舉辦228事件78週年紀念追思音樂會

    嘉義縣長翁章梁（左1）等人出席228事件78週年紀念追思音樂會。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁（左1）等人出席228事件78週年紀念追思音樂會。（記者蔡宗勳攝）

    2025/02/28 14:02

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府今天上午在府前廣場舉辦228事件78週年紀念追思音樂會，邀請嘉義響飛直笛合奏團、共鳴室內樂團以及嘉義長老教會以音樂傳遞對故人的深切思念，進而走出悲情、撫平傷痛，並摒除偏見與仇恨，祈願未來的和平與美好。

    嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷，議員姜梅紅、黃啟豪及江佩曄等人出席追思音樂會，翁章梁並引領大家到祈福牆，祈願與感念那些為台灣民主而犧牲奉獻的受難菁英，期盼社會能多一份尊重與包容，尤其是曾經因為228事件受過痛苦的人，都能在這片土地找到心靈的慰藉與平安。

    翁章梁表示，228事件後，台灣經歷了近半年的恐慌，官方統計約有1萬8000人不幸遇害，隨後又進入白色恐怖時期，許多社會菁英遭受迫害。這段社會斷層讓台灣一度停滯不前，涉案的民眾被貼上標籤，甚至親近的家屬或遺孤也遭到排擠。

    翁章梁強調，228事件是台灣的悲劇，但也成為台灣民主自由發展的動力，台灣人應以228事件為鑑，珍惜並維護台灣的民主與自由，為感念受難者為台灣民主的犧牲與奉獻，嘉義縣各機關於今天降半旗，表達對受難者最高的敬意。

    嘉義縣228事件78週年紀念追思音樂會。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣228事件78週年紀念追思音樂會。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣228事件78週年紀念追思音樂會。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣228事件78週年紀念追思音樂會。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播