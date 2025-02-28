台中228追思會 受難者家屬批藍白親共恐重演第2次228事件

廖苓惠致詞表示，國民黨仍未記取228教訓，藍白兩黨不反省，還親共，恐怕重演第2次228事件，呼籲台灣人團結起來，不要再讓親共人士來傷害、欺負我們。（記者蔡淑媛攝）

2025/02/28 13:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天是228事件78週年紀念日，大台中228協會理事長廖苓惠在市府和平紀念追思會時致詞表示，蔣介石相信共產黨的甜言蜜語，最後被趕來台灣，並造成228事件，現在國民黨仍未記取教訓，藍白兩黨不反省，還親共，恐怕重演第2次228事件，呼籲台灣人團結起來，不要再讓親共人士來傷害、欺負我們。

台中市府今天在大里國光公園228紀念碑前舉辦和平追思會，除受難者家屬，台中市副市長黃國榮、民政局長吳世瑋、立委何欣純、江啟臣、廖偉翔、羅廷瑋、市議員陳雅惠、林德宇、張芬郁、李天生與多位區長和里長都出席，一起在和平紀念碑前默哀、獻花。

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廖苓惠的父親廖森元為國小教師，被誣陷為匪黨成員遭處死，廖苓惠從小被阿公阿嬤養大，她今天受邀請參加追思會時致詞，緬懷過去受難者，要記取歷史的傷痛與教訓，她說，78年前蔣介石相信共產黨的甜言蜜語，被趕來台灣，因此中華民國在台灣，但國民黨仍未記取教訓，聽信共產黨滿嘴吃糖，來害台灣人，當年台灣純情，歡迎他們（國民黨）來統治，卻造成228的傷痛。

廖苓惠說，現在又有藍白兩黨不反省、還親共，「是要再造成第二次228事件、再傷害台灣人嗎？」她呼籲台灣人應該團結起來，不要被親共人士傷害、欺負，她進一步說，「親共人士當立委，學歷高、有知識、有分析能力，卻因個人利益去親共，我們台灣人能忍受嗎？」，她奉勸藍白兩黨不要為了與執政黨比拼，不分是非，執政黨錯了，可以去建議，但不要去親共，「親共是害了全部台灣人」，不只是害執政黨，「勸藍白兩黨早日清醒，不要再搞親共思想，不然台灣人恐重演第2次228事件！」

台中市228關懷協會理事長陳恆裕去年被爆出曾任「統一聯盟黨」中央委員，他的伯父因為228事件被槍殺，父親被關15年，他致詞說，父親現在看到警車仍害怕，而以住在大里228王姓受難者為例，因過去被關在綠島碉堡36天，至今仍覺得全身是蟲、蟑螂、排洩物，醫師只好打鎮定讓他休息，70幾年前的痛苦仍深刻在腦中，陳恆裕說，看到戰爭留下來的陰影，「再差的和平都比戰爭好」，和平是要維護，不是天上掉下來，希望用愛，不是仇恨、對抗，一起讓國家社會更好。

何欣純表示，不要忘記歷史教訓，我們只有一個台灣，必須守護台灣的民主自由，用愛與行動讓台灣更進步，聽到廖理事長的肺俯之言，自己的國家更要自已守護己救，堅持國家主權，希望在野黨心理要有台灣與人民，不該為自己、政黨、他國利益來毀憲亂政，在立院能合作，為台灣更好。

副市長黃國榮致詞則強調，歷史的教訓不能忘記，政府每年舉辦228紀念活動，提醒社會，和平、民主、自由非常重要，更非天上掉下來，2月24日是俄烏戰爭發生3週年，已造成雙方數10萬人死傷，烏克蘭600萬人逃亡，他呼籲大家要珍惜團結，護衛自由民主、追求和平。

江啟臣也說，時間長短無法改變過去的錯誤，希望歷史錯誤不要再發生，要謙卑面對歷與真相，才能和解與包容。

與會人士在紀念碑前獻上鮮白百合花，撫慰受難者英靈。（記者蔡淑媛攝）

黃國榮強調，歷史的教訓不能忘記，呼籲大家要珍惜團結，護衛自由民主、追求和平。（記者蔡淑媛攝）

何欣純表示，不要忘記歷史教訓，希望在野黨心理要有台灣與人民，不該為自己、政黨、他國利益來毀憲亂政，在立院能合作，為台灣更好，共同守護台灣的民主自由。（記者蔡淑媛攝）

與會人士揭幕今年追思會主題牆「燦爛和平、分享愛」。（記者蔡淑媛攝）

黃國榮帶領與會人士現場為受難者默哀追思。（記者蔡淑媛攝）

與會人士在紀念碑前獻上鮮白百合花，撫慰受難者英靈。（記者蔡淑媛攝）

陳恆裕表示，看到戰爭留下來的陰影，「再差的和平都比戰爭好」，和平是要維護，不是天上掉下來，希望用愛，不是仇恨、對抗，一起讓國家社會更好。（記者蔡淑媛攝）

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