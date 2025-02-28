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    阿北冷回「看不到柯P有啥好難過？」 陳智菡尷尬離開

    陳智菡問民眾看不到前民眾黨主席柯文哲會不會難過，結果被回「有什麼好難過的？」（圖擷取自民眾之聲 YouTube）

    陳智菡問民眾看不到前民眾黨主席柯文哲會不會難過，結果被回「有什麼好難過的？」（圖擷取自民眾之聲 YouTube）

    2025/02/28 14:18

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    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌今（28）清晨與立委黃珊珊等部分黨公職人員在新北市土城看守所集合後，前往台北市北投關渡宮開始「一日北高」活動。有網友分享民眾黨一日北高直播的翻車現場，民眾黨團主任陳智菡問民眾看不到前民眾黨主席柯文哲會不會難過，結果被回「有什麼好難過的？」

    該網友在社群平台Threads分享一段影片，影片中一開始民眾黨人員說「往年我們都有騎到這邊休息，對、主席在這裡。」民眾稱「今天是第4次了」，陳智菡詢問「啊你有沒有覺得今年沒有看到柯P很難過？」民眾回「有什麼好難過的？不會啊！又不是說沒有誰就不能活了阿！大家都一樣啦。」陳智菡頓時啞口無言。

    接著民眾黨人員緩頰「好我們要趕路了，我們休息一下再上路。」接著全員尷尬離開現場。該網友在貼文內嘲諷表示「民眾黨整天造神，阿北借你地方休息就被當作是小草，剛要煽動仇恨情緒，結果卻大翻車，趕快收拾東西準備烙跑。」

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