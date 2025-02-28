雲林228追思會 受難者家屬：盼年輕人多參與社青平台為台灣拚

民進黨雲林縣黨部在虎尾埒內228紀念園區舉辦追思活動。（記者黃淑莉攝）

2025/02/28 13:38

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今天228民進黨雲林縣黨部在虎尾埒內228紀念園區舉辦追思活動，邀請228事件受難者許壬辰的家屬高淑慧訴說數十年來傷痛，還有牧師為雲林、為台灣及台灣人民祈禱，之後與會人員一起到三聖公廟團拜祝禱。

高淑慧指出，現在年輕人只知道228不知228的緣由，今天代表受難家屬來訴說228受委曲事情，想起當年仍覺得很悲慘，心情沉重，現在看到國會每天吵吵鬧鬧，造成社會不安、人民憂心，台灣未來要過更好生活，期盼年輕人多參與社青平台為台灣拚，這是她最大期待、也是出席追思會的最大意義。

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虎尾三聖公廟主祀228事件受難者顧尚泰、李持芳、王濟寧，是全台唯一奉祀228事件受難者的廟宇，每年228民進黨及廟方均舉辦追思紀念活動，今天與會有立委兼民進黨雲林縣黨部主委劉建國、前立委蘇治芬及民進黨籍黨公職及地方人士。

劉建國表示，追思活動是提醒台灣人民不能遺忘228事件，邀請受難家屬高淑慧現身訴說78年來心中忘不掉的痛，這個痛台灣人民要陪她一起面對及鼓勵，那就是台灣民主政治要正常、自由民主要持續維持。

劉建國說，看到這段時間國會違憲亂政行為，讓人回想到78年前台灣的混亂，立法院是台灣最高民意機構是在訂制度，但這1年制度一直遭破壞，這是台灣要亂的開端，透過追思活動期盼大家反思，也一起來關注這件事。

蘇治芬指出，歷史核心價值是要教我們有檢討的能力，民主政治要有一點壓力才能督促我們做很多事的力量，目前立法院遭受史無前例杯葛，今年要做的重要事，罷免第一階段過了，二階已來到身邊大家一起努力，台灣人要拿出一點力量做對社會有價值的事，這樣228追思才更有意義。

虎尾三聖公廟主祀228事件受難者顧尚泰、李持芳、王濟寧，是全台唯一奉祀228事件受難者的廟宇。（記者黃淑莉攝）

立委、民進黨雲林縣黨部主委劉建國（前排右3）與228受難者家屬高淑慧及參加追思會黨公職，一起在奉祀的3位受難者的三聖公廟焚香祝禱。（記者黃淑莉攝）

劉建國與228事件受難家屬高淑慧等人一起獻花。（記者黃淑莉攝）

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