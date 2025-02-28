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    高雄檢調回馬槍通法寺住持被羈押 林岱樺：平常心勇敢面對

    高雄檢調回馬槍通法寺住持遭羈押，林岱樺回應媒體「平常心勇敢面對」。（記者黃良傑攝）

    高雄檢調回馬槍通法寺住持遭羈押，林岱樺回應媒體「平常心勇敢面對」。（記者黃良傑攝）

    2025/02/28 12:49

    〔記者黃良傑／高雄報導〕民進黨立委林岱樺涉詐領助理費和違法收受政治獻金，她原和兩代情誼的通法寺住持釋煌智都100萬交保，不料，檢調回馬槍二度搜索通法寺後，聲押釋煌智獲准，林岱樺是否再被約談，以及林的心情引人關注，她今（28）日出現在「Happy run走跑高雄」活動回應媒體「平常心，會勇敢堅定的面對一切」。

    林岱樺今參加高市府運發局與運動APP合作的「走跑高雄」活動時，原回應媒體「請不要問我」，但提及走跑活動，林岱樺表示自己一如往常，融入並傾聽民意、走訪基層，因立委得到最高得票率，所以要用最認真、最投入的行動力，以及熱枕來服務鄉親。

    她強調具有正能量的活動，她一定要參加，媒體問及司法案時，林岱樺回應「平常心，會勇敢堅定的面對一切」。

    據了解，檢調二度搜索時，因釋煌智把手機交給弟子保管，弟子竟把手機藏在通法寺洗衣籃內，且釋煌智第一次交保後，竟仍與同案被告連絡，且他身為通法寺住持及林三郎基金會董事長，對於林岱樺助理的選用也有決定權限，可見他對相關涉案人員具有一定影響力。

    法官也認為難以用具保等替代手段代替羈押，因此裁定他羈押，並禁止接見，若加上林立委的胞弟林岱融、王姓弟媳、黃姓女會計收押禁見，該案已有4人已遭羈押。

    高雄檢調回馬槍通法寺住持遭羈押，林岱樺回應媒體不談司法。（記者黃良傑攝）

    高雄檢調回馬槍通法寺住持遭羈押，林岱樺回應媒體不談司法。（記者黃良傑攝）

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