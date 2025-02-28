上任後首次出席228中樞紀念儀式 賴總統代表國家致歉

總統賴清德今（28）日首次以總統身份出席在228國家紀念館舉行的「228事件78周年中樞紀念儀式」。（記者羅沛德攝）

2025/02/28 12:32

〔記者李文馨／台北報導〕總統賴清德今（28）日首次以總統身份出席在228國家紀念館舉行的「228事件78周年中樞紀念儀式」，他在致詞中表示，林宅血案政府難辭其咎，他要代表政府向林家道歉；另外，他強調，未來將率領政府繼續加速政治檔案開放，追查真相，並進一步落實轉型正義，以及避免類似228不幸事件歷史重演。

賴清德致詞表示，今天是他第一次以總統身分出席228事件中樞紀念儀式，首先他要代表國家再度道歉，並向當年所有勇敢面對威權的受難者表示敬意；向不幸喪失寶貴生命的受難者表示哀悼；向逃過死劫，如今仍然健在的受害者表示關懐；也向所有家屬表示慰問之意，「我的心一直都跟你們在一起」。

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賴清德說，追查歷史的真相並不容易，像是1980年2月28日發生的林宅血案至今仍然未破案；不過，近年來，針對林宅血案公布的調查或研究報告，都無法排除國家涉入此案，也確實有情治機關妨礙偵辦，破壞關鍵證據，林宅血案政府難辭其咎，「我要代表政府向林家道歉」。

未來針對二二八事件，賴清德表示，第一，他將率領政府加速政治檔案開放，追查真相。他指出，去年他已經要求國安局針對戒嚴時期，局內約100萬件的檔案資料，以人工方式逐一清查其中的政治檔案，預計今年5月以前完成，並在6月報請國發會檔案管理局審定，公開、查明真相。

第二，他將進一步落實轉型正義，對於威權統治時期侵害人權事件的發生地，文化部啟動審議程序，保存更多「具有轉型正義意義的場所」，包括林宅血案的發生地—義光教會，是在獨裁威權時期，侵害人權的歷史現場，並請請文化部啟動審議程序，將義光教會列為「具有轉型正義意義場所」。

第三，為避免類似228不幸事件歷史重演，賴清德說，每一年二二八的紀念儀式，不僅僅是追思懷念受難者，安慰家屬，撫平傷痛，同時也是希望以歷史為借鏡，確保歷史不再重演。他強調，有主權才有國家，有國家才有民主，有民主人民才能作主，人民作主的國家才能避免國家機器再度傷害人民；我們也都知道，中國沒有放棄武力併吞台灣，台灣的主權、台灣的民主、台灣人民做主最大的威脅，就是來自中國。

總統賴清德28日出席「228事件78週年中樞紀念儀式」。（記者羅沛德攝）

總統賴清德28日出席「228事件78週年中樞紀念儀式」。（記者羅沛德攝）

總統賴清德28日出席「228事件78週年中樞紀念儀式」。（記者羅沛德攝）

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