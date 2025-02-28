凌濤質疑中選會嚴審罷綠委 周軒：選委會是地方政府主辦

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2025/02/28 12:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨桃園市議員凌濤昨日在節目中稱「中選會這次的查對就是針對國民黨提的綠委罷免案，砍掉3成到4成連署人，嚴審再嚴審，這種賤招也出得來。」對此政治工作者周軒表示，要嚴格審查，要怎麼查水表說你不合格，都是地方政府欸。

周軒在臉書PO文表示，凌濤昨天在政論節目《新聞大白話》指出，「從過去基隆的案子，就知道中選會過去是怎麼砍地方選委會，也就是給你卡關、給你扞格。中選會這次的查對就是針對國民黨提的綠委罷免案，砍掉3成到4成連署人，嚴審再嚴審，這種賤招也出得來。」

請繼續往下閱讀...

周軒指出依據「公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法」第五條：「主管選舉委員會收到罷免案提議後，應即交由主辦選舉委員會於二十日內，查對提名人名冊，有下列情事之一者，應予刪除：一、提議人不合本法第七十六條第一項規定。（提議人跟被罷免人不同選區）；二、提議人有本法第七十七條第一項之身分。（提議人是軍人公務人員）；三、提議人姓名、國民身分證統一編號或戶籍地址錯誤或不明；四、提議人名冊未經提議人簽名或蓋章；五、提議人提議，有偽造情事；六、提議人有本法第八十三條第四項規定情事；七、提議人本人之國民身分證正反面影本記載資料不明或影印不清晰，致不能辨認提議人之姓名、出生年月日、戶籍地址或國民身分證統一編號者。」

周軒續指，如果你的提議人有原住民身分，去連署罷免非原住民的立委，也會被刪掉的，下面字太多看不完沒關係，看第一段「主管選委會」收到罷免提議後，應該發交「主辦選委會」查對，不合格的就要刪掉欸。

周軒直言，主辦選委會是誰，地方選委會啊，要嚴格審查，要怎麼查水表說你不合格，都是地方政府欸，郭正亮唸美國政治不懂台灣的就算了，你濤濤要選桃園立委的，上這種車，是要給人看笑話吧？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法