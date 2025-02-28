為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    曹興誠：紀念228就要把中共地下黨員踢出國會

    聯電創辦人曹興誠。（資料照）

    聯電創辦人曹興誠。（資料照）

    2025/02/28 11:12

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（28日）是228和平紀念日，聯電創辦人曹興誠擔任罷免藍委徐巧芯領銜人，遭藍營圍攻，散布中國小三不雅照，藍委翁曉玲又指控他過去答應要捐給清大1500萬卻食言。曹興誠今日在臉書疾呼，228 是78年前，外來者與本地人的衝突，是有槍者對徒手百姓的屠殺，不岀來罷免，以後天天都是228。

    曹興誠在臉書PO文表示，中共環球日報前總編輯胡錫進說：「解放軍登陸台灣後，將殺光台獨，不留活口」，誰是台獨呢？中共說你是，你就是，所以解放軍如果登陸台灣，228會天天上演，立法院內的中共地下黨員，那些藍白立委，拚命地在削減國防、民防、消防預算，就是替解放軍消除阻力，以便他們早日登台。

    曹興誠指出，大砍國防預算以後，立院裡的中共地下黨員，說要發給大家每個人一萬塊，這一萬塊是預先發給大家的喪葬費，中共是很仁慈的，殺你之前，你的後事，他都替你考慮了，認爲大罷免是「鬧事」的人，不懂228，也沒有資格紀念228。

    曹興誠直言，認爲大罷免不會成功，所以不參加大罷免的人，是精緻的利己主義者。他們精算成敗，不問是非，這種精算師，最容易被中共收買；因為中共更會精算，更懂精算師的心理，紀念228，要拒絕中共地下黨員發給大家的喪葬費，要把他們踢出國會，紀念228，就要出來參加大罷免。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播