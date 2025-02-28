曹興誠：紀念228就要把中共地下黨員踢出國會

聯電創辦人曹興誠。（資料照）

2025/02/28 11:12

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（28日）是228和平紀念日，聯電創辦人曹興誠擔任罷免藍委徐巧芯領銜人，遭藍營圍攻，散布中國小三不雅照，藍委翁曉玲又指控他過去答應要捐給清大1500萬卻食言。曹興誠今日在臉書疾呼，228 是78年前，外來者與本地人的衝突，是有槍者對徒手百姓的屠殺，不岀來罷免，以後天天都是228。

曹興誠在臉書PO文表示，中共環球日報前總編輯胡錫進說：「解放軍登陸台灣後，將殺光台獨，不留活口」，誰是台獨呢？中共說你是，你就是，所以解放軍如果登陸台灣，228會天天上演，立法院內的中共地下黨員，那些藍白立委，拚命地在削減國防、民防、消防預算，就是替解放軍消除阻力，以便他們早日登台。

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曹興誠指出，大砍國防預算以後，立院裡的中共地下黨員，說要發給大家每個人一萬塊，這一萬塊是預先發給大家的喪葬費，中共是很仁慈的，殺你之前，你的後事，他都替你考慮了，認爲大罷免是「鬧事」的人，不懂228，也沒有資格紀念228。

曹興誠直言，認爲大罷免不會成功，所以不參加大罷免的人，是精緻的利己主義者。他們精算成敗，不問是非，這種精算師，最容易被中共收買；因為中共更會精算，更懂精算師的心理，紀念228，要拒絕中共地下黨員發給大家的喪葬費，要把他們踢出國會，紀念228，就要出來參加大罷免。

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