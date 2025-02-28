曹興誠捐清大1500萬變羅生門 陽明交大退休教授林健正：大學不宜評論捐款人訊息

曹興誠捐清大1500萬變羅生門，陽明交大退休教授林健正表示，大學不宜評論捐款人訊息。（資料照）

2025/02/28 11:10

〔記者洪美秀／新竹報導〕聯電創辦人曹興誠近期因清大副教授、國民黨不分區立委翁曉玲提出30年前他與清大已故前校長沈君山對奕輸50子要捐1500萬給清大未捐，且清大也對外宣稱確實未捐一事演變成捐款事件羅生門，對大學獲各界捐款興學一事，同是頂大的陽明交大退休教授林健正也發文提到，如何面對敏感的捐款議題，大學不宜評論捐款人的相關訊息。

他說，台積電自始迄今奉行一個原則，不評論有關客戶的消息。同樣地，大學應以尊重並感謝的態度面對捐款，不宜評論有關捐款人的相關訊息，以防止外界過度解讀或揣測，進而引發不必要的政治或社會爭議。

請繼續往下閱讀...

他說，其實大學可透過統一的回應，例如：「學校對所有符合規範的捐款表示感謝，但不評論捐款人的相關消息。」做回應。大學作為學術機構，應避免被捲入政治爭議。然，清大似乎沒有警覺到曹興誠捐款的議題，背後涉及黨派之間的政治鬥爭，亦未了解款項的各項可能的來源，對記者的詢問每問必答，讓學校陷入政治紛爭的漩渦中。

他說，校友的捐款可能來自個人款項，也可能來自其所經營企業或者主持的基金會。無論什麼來源，都能達到捐款的目的，校方都應該尊重捐款人的安排，不宜對外評論捐款人的背景或動機，以免引發不必要的爭議。

當捐款議題引起社會關注時，學校應有明確的媒體應對策略，以維持信息的統一性與公正性。由專責的發言人對外回應，讓社會理解學校的立場，避免校內不同部門各自表述，造成訊息混亂，甚至讓事件失控。

他也建議，各大學應明確訂定「不評論捐款人的背景與動機」的處理原則，避免捲入政治鬥爭，並設立專門的捐款倫理與政策指引，確保透明但不陷入爭議。當學校接受社會捐款時，特別是涉及高知名度人物或企業的捐贈，可能成為社會討論焦點，甚至演變成政治爭議。此時，學校應謹慎應對，確保公正性與社會信任不受影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法