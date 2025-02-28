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    228紀念日洪秀柱發聲：作為前國民黨主席、承認黨的歷史責任

    前國民黨主席洪秀柱。（資料照）

    前國民黨主席洪秀柱。（資料照）

    2025/02/28 11:20

    〔記者施曉光／台北報導〕在今天228紀念日，前國民黨主席洪秀柱發文表示，作為前國民黨主席，她承認黨的歷史責任，但同時堅持歷史真相的多元面向必須被完整呈現，只有當不同族群都願意面對彼此認知的落差，理解各自的歷史痛苦，社會才有可能向前邁步。

    洪秀柱說，讓她痛心的是，這段歷史不斷被某些政客刻意簡化為特定族群的受害敘事，「唯有直視歷史真相，拒絕為政治利益而製造的誤解與扭曲，才能讓不同族群真正相互理解。」

    洪秀柱指出，作為白色恐怖受難家屬，她對國家暴力造成的傷痛有著切膚之痛，近80年來228事件深深牽動台灣人的情感，但隨時間推移，政治操作與選舉考量已逐漸模糊甚至扭曲了歷史真相，「當年的悲劇並非簡單的本省與外省對立，而是各方勢力交織下的複雜事件。資料顯示，受難者不分省籍，數字背後的每一個都是鮮活的生命，都承載著無法彌補的創傷。」

    她強調，在228當天，最重要的不是表面的和解儀式或政治宣示，而是如何從悲劇中建立共同的歷史認知，唯有拒絕政治操作，面對真相，我們才能為下一代建立不再重蹈覆轍的社會基礎。

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