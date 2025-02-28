228海外家屬基隆追思受難者 盼還原真相

海外228遺屬返鄉團在基隆南榮公墓大墓公前追悼228受難者。（基隆市殯葬管理所提供）

2025/02/28 11:06

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆港是228事件中重要的現場，來自美日的海外228遺屬返鄉團，27日到基隆南榮公墓及海洋廣場舉辦追思儀式，家屬獻花及默哀悼念事件的受難者，他們希望能夠還原真相。

由王克雄團長率領的海外228遺屬返鄉團約30人，日前回國參加228紀念活動。王克雄等家屬27日下午先到基隆市追悼親屬。基隆市228公益和平協會理事長呂英世、副理事長市議員張之豪、228受難者家屬周振才及市府民政處宗教禮儀科科長楊景禎、殯葬管理所等人，共同參與追思活動。

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王克雄的父親王育霖，是日本第一位台籍檢察官，在228事件中被帶走後就下落不明，王克雄根據口述資料，有許多受難者被槍決後載到基隆棄屍於港中，可能被埋在南榮公墓的一個大坑裡。

王克雄指出，當年228事件，國民黨政府為了規避留下司法、判決紀錄，逮捕者不是軍人、警察，而是特務。所以當人被特務帶走以後，就了無聲息。家屬連想要祭拜自己的爸爸，都不知道要去哪裡拜，因為我們連他死在哪裡、葬在哪裡，都不知道。如今來到基隆，就是有線索指出有很多私下處決的屍體，被卡車載到基隆港邊丟，這些屍體最有可能的去處，就是南榮公墓的無名墓。

殯葬所所長滿歷璋表示，目前文獻或訪談資料並未明確指出228事件受難者在南榮公墓的埋葬處。追思儀式在「萬安堂」又稱「大墓公」，從興建年代及碑文記載骨骸來源推測，可能較有關連。滿歷璋表示，南榮公墓自前身1936年瀧川町綜合墓地啟用至今，2026年將滿90周年。然而期間主管單位曾多次更迭，資料尋找不易，故以上僅為推測。

滿歷璋指出，據萬安堂碑文記載，早年曾有善心人士劉明福、李輝二位先生收拾南榮公墓內的散亂骸骨，並搭蓋草棚遮蔽，1958年，由奠濟宮念佛會發起重修，並於1959年完工。其骨骸來源，包括「收納本處（南榮公墓）及和平島、虎子山、大砂灣等地無主骨骸。」該堂現由基隆市南榮靈園萬安堂管理委員會負責營運管理。

王克雄等海外228遺屬返鄉團也到基隆港邊，由牧師林偉聯等人帶領舉辦追思禮拜，並將白色的百合花擲入港中，告慰228受難者的英靈。

海外228遺屬返鄉團在基隆南榮公墓大墓公前追悼228受難者。（基隆市殯葬管理所提供）

海外228遺屬返鄉團在基隆海洋廣場追悼受難者英靈。（市議員張之豪提供）

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