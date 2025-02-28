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    預算被大砍 海基會24小時緊急專線剩12小時

    海基會昨（27）日在臉書表示，24小時緊急服務專線作業時間，從3月10日起，服務時間調整為每日上午8時30分至下午8時30分。 （資料照）

    海基會昨（27）日在臉書表示，24小時緊急服務專線作業時間，從3月10日起，服務時間調整為每日上午8時30分至下午8時30分。 （資料照）

    2025/02/28 11:02

    〔記者鍾麗華／台北報導〕海基會昨（27）日在臉書表示，由於政府補助預算遭到刪減，在業務經費有限情況下，必須調整海基會24小時緊急服務專線作業時間，3月10日起，服務時間調整為每日上午8時30分至下午8時30分。

    海基會表示，立法院刪減中央政府總預算約2075億元，政府補助海基會預算也遭到刪減，在業務推動經費有限情況下，必須進行相關因應調整。

    海基會指出，海基會24小時緊急服務專線從2002年設立以來，提供24小時人身安全緊急事件協處窗口；預計從3月10日起，緊急服務專線服務時間將調整為每日上午8時30分至下午8時30分，「造成不便之處，尚祈見諒」。

    海基會24小時緊急服務專線提供民眾諮詢服務與協助，包括在中國發生死亡、重病、重傷、遭擄人勒贖、被扣押、失蹤等涉及人身安全事件與旅行證件遺失等狀況。

    根據統計，海基會24小時緊急服務專線設立23年以來，至今接聽近12萬通電話，年平均接聽5300餘通來電，相當於日平均有14通來電，證件申辦等相關處理為民眾詢問度最高問題。

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