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    罷免桃市立委牛煦庭第一階段過關 領銜人：二階要衝8萬

    民眾在蘆竹區多加教會參加罷免國民黨籍立委牛煦庭連署活動。（資料照）

    民眾在蘆竹區多加教會參加罷免國民黨籍立委牛煦庭連署活動。（資料照）

    2025/02/28 10:35

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市第1選區立委牛煦庭罷免案第一階段通過，牛煦庭對此表示「意料之中」，他說，他問政評鑑第1名，被迫迎戰，很是荒唐；許多藍軍支持者希望桃園也能「以罷制罷」，若民進黨大選不服輸，就再對決一次。罷免牛煦庭領銜人牧師陳曉煒感謝「罷友」合力通過第一階段，他希望大家再努力，將第二階段連署書衝上8萬份。

    牛煦庭說，許多藍軍支持者盼「以罷制罷」，甚至自發性將連署書送到國民黨桃園市黨部，「狙擊名單」包括桃園市的數位民進黨議員。至於他的罷免案第一階段通過，他希望「仇恨到我為止，公道自在人心」，他就任1年，問政評鑑第1名，卻須面對罷免案，雖不免感到疲憊，但他始終相信選民的判斷。

    對此，民進黨桃園市議員黃瓊慧狂酸，牛煦庭被罷免是因為當上立委之後所造成的種種爭議，才會讓曾經支持他的人轉而罷免他，如今他仍提問政第1名，難道是「活在平行時空嗎」。

    陳曉煒則希望罷免牛煦庭的第二階段連署書，要衝上8萬份，他說，第一階段罷免提議書，至今還收到，共收到了1萬8792份，只要第一階段曾連署的人，再連署並拉來1個第一階段沒有連署的人參與，就能通過第二階段門檻3萬7538份連署書；但連署書只過門檻是遠遠不夠的，希望罷友們共同努力，將連署書衝上8萬份、約為投票人總數的23.55%，距離成功罷免牛煦庭的門檻25%約8萬4800餘票，就會輕鬆很多。

    民眾在蘆竹區多加教會參加罷免國民黨籍立委牛煦庭連署活動。（資料照）

    民眾在蘆竹區多加教會參加罷免國民黨籍立委牛煦庭連署活動。（資料照）

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