朱立倫藉紀念228向綠營喊話 罷免讓社會不安、「一起向前」

國民黨主席朱立倫今日藉紀念228向綠營喊話，罷免讓社會不安，「一起向前」。（截圖自朱立倫臉書）

2025/02/28 10:30

〔記者施曉光／台北報導〕今天是228事件78週年紀念日，國民黨主席朱立倫今日上午發文指出，站在歷史的交匯點上，懷著沉重卻堅定的心情，追思228事件，這段台灣歷史上的深刻傷痕，我們不只是悼念，更是提醒自己，和平得來不易，唯有攜手努力，才能確保社會安定，讓歷史不再重演，讓傷痛不再延續，他強調罷免、抹黑、攻擊讓社會不安，並向民進黨喊話「一起向前。」

朱立倫表示，面對歷史，必須誠實且謙卑，國民黨深刻反省過去，也勇於承擔責任，今天的執政者民進黨也應該放下政治算計，誠實面對歷史，傾聽人民聲音，歷史記憶應該帶來反思與團結，而不是仇恨與對立，社會已經承受太多撕裂，「現在是時候一起療傷，一起向前。」

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朱立倫強調，「家和萬事興」是大家最熟悉、最珍惜的價值，然而近年來政治惡鬥加劇，社會充滿對立，讓大家不禁問自己「台灣可以更好，為什麼我們要選擇鬥爭？罷免、抹黑、攻擊，這樣的政治文化讓社會更加不安，讓彼此更加陌生。我們的家，不該是充滿對立的戰場，而應該是一個充滿希望與溫暖的家園。」

朱立倫說，「我們可以選擇不同的道路。 我們可以選擇對話，選擇理解，選擇穿越、選擇前進。我們可以選擇相信彼此，相信團結的力量，相信台灣的未來不是建立在仇恨與鬥爭上，而是建立在尊重與共榮之上。今天的紀念，不只是為了回顧歷史，而是為了給未來一個希望——我們要一起走向一個更加溫暖、更加團結的台灣。」

他還說，放下對立，伸出雙手，與所有關心台灣的人一起努力，無論是執政者，還是社會上的每一個你我，都應該共同承擔這份責任。讓台灣的政治回歸理性，讓人民真正感受到安定與幸福， 因為唯有團結，台灣才能更強大。

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