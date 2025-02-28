歐洲議會跨黨派議員訪團關切兩岸情勢 沈有忠分析3面向

陸委會副主委沈有忠2月26日接待由歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯（Ivars Ijabs）率領之「歐洲議會跨黨派議員訪團」，雙方就兩岸及區域情勢交換意見。 （資料照）

2025/02/28 10:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會副主委沈有忠2月26日接待由歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯（Ivars Ijabs）率領之「歐洲議會跨黨派議員訪團」，雙方就兩岸及區域情勢交換意見。

對於訪賓關切兩岸情勢，沈有忠表示，兩岸關係目前有3個值得觀察的情勢，一是中國對台施壓持續加大，企圖以武力改變現狀，去（113）年全年擾台共機逾5千架次、共艦逾2千艘次，對區域和平穩定造成威脅；二是中國透過制定法律，企圖長臂管轄及威嚇台灣人民安全，國人赴中遭受非法拘禁及騷擾案例頻傳；三是中共政權趨於不透明及集權，加上經濟持續低迷，對內進行維穩，對外出現擴張性民族主義，這些情勢都將影響台海及區域和平穩定。

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沈有忠強調，政府兩岸政策立場一貫明確，並秉持賴總統的「和平四大支柱行動方案」（Four Pillars of Peace action plan），不挑釁、不冒進，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力。台歐雖然距離遙遠，但都堅定捍衛民主價值，也期盼未來台歐有更多的互動與合作，對區域和全球的和平、安全與繁榮，做出貢獻。

沈有忠並感謝歐洲議會近年通過許多支持台灣的決議案，展現對台的堅定支持，並關注中國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及持續對台的軍事威嚇。

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